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В Омске ветеран Великой Отечественной войны отпразднует 100-летний юбилей

В Омске ветеран Великой Отечественной войны отпразднует 100-летний юбилей

22 сентября 2020, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Важную дату отмечает Трофим Иванович Басов, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня, 22 сентября, празднует свое 100-летие ветеран Великой Отечественной войны Трофим Иванович Басов. С вековым юбилеем его поздравили сотрудники регионального Минтруда, мэрии и окружной администрации.

Трофим Иванович отправился в армию в 1940 году, он служил в Карелии. Когда началась Великая Отечественная война, его часть отправили защищать Мурманск. Ветеран служил наводчиком артиллерийского орудия.

Трофим Иванович Басов.
Фото: пресс-служба Минтруда Омской области

При наступлении на одну из высот его ранили, но он продолжил сражаться. За это сражение Трофима Басова наградили орденом Славы III степени. После госпиталя он снова вернулся на фронт.

В 1944 году его отправили пройти курсы младших лейтенантов. После этого он был на дальнем Востоке и в Корее, а демобилизовался только в 1956 году. После войны пенсионер работал слесарем-сборщиком цеха № 8 на заводе имени Баранова.

По словам замглавы администрации Октябрьского округа Татьяны Плэмэдялэ, Трофим Иванович хорошо помнит события 80-летней давности, а также легко может назвать многие имена и фамилии. Помнит он также и начальников своего цеха.

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