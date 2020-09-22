Мэрии Омска предложили больше рекламировать распродажу своего имущества

Отчет депутаты Омского городского Совета заслушали на заседании комитета по муниципальной собственности. Директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня рассказал о трех прошедших в 2020 году аукционах.
«Было выставлено девять лотов общей площадью 6.7 тыс кв. м на сумму порядка 87 млн рублей. Однако ни одной заявки не поступило, объекты не распроданы», — пояснил он.
Чиновники уверены: главное, что повлияло на покупательскую способность бизнеса, это коронавирусная инфекция. Второй отрицательный момент — неликвидность самих помещений, предлагаемых к приватизации. Также не все предприниматели оказались готовы к изменениям законодательства, благодаря которым теперь аукционы могут проходить только в электронном формате. То есть бизнесмены, не имеющие электронной цифровой подписи, уже не могли принять участие в конкурсе.
При этом в первом полугодии заключено шесть договоров купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1700 кв. м на сумму 24 млн рублей. Эти деньги попали в бюджет благодаря преимущественному праву выкупа, то есть помещения выкупают в основном те предприниматели, которые уже несколько лет их же арендуют.
Депутат Алексей Ложкин предложил городским властям вкладывать больше средств в рекламу аукционов.
«Может, будете сообщать в социальных сетях, в газете „Третья столица“ или на телевидении ролики выпускать? Нужно же как-то вкладываться в это. Может, рассмотреть вариант рассылки информации тем, кто уже ранее участвовал в торгах?» — высказался он.
Информацию депимущества Омска депутаты приняли к сведению с одним уточнением: мэрии Омска предложено проработать вопрос о создании рекламного бюджета для освещения торгов по приватизации муниципального имущества.