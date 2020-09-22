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Мэрии Омска предложили больше рекламировать распродажу своего имущества

Мэрии Омска предложили больше рекламировать распродажу своего имущества

22 сентября 2020, 20:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Администрация Омска отчиталась перед депутатами Горсовета о ходе исполнения плана приватизации муниципального недвижимого имущества по итогам первого полугодия 2020 года.

Отчет депутаты Омского городского Совета заслушали на заседании комитета по муниципальной собственности. Директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня рассказал о трех прошедших в 2020 году аукционах.

«Было выставлено девять лотов общей площадью 6.7 тыс кв. м на сумму порядка 87 млн рублей. Однако ни одной заявки не поступило, объекты не распроданы», — пояснил он.

Чиновники уверены: главное, что повлияло на покупательскую способность бизнеса, это коронавирусная инфекция. Второй отрицательный момент — неликвидность самих помещений, предлагаемых к приватизации. Также не все предприниматели оказались готовы к изменениям законодательства, благодаря которым теперь аукционы могут проходить только в электронном формате. То есть бизнесмены, не имеющие электронной цифровой подписи, уже не могли принять участие в конкурсе.

При этом в первом полугодии заключено шесть договоров купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1700 кв. м на сумму 24 млн рублей. Эти деньги попали в бюджет благодаря преимущественному праву выкупа, то есть помещения выкупают в основном те предприниматели, которые уже несколько лет их же арендуют.

Депутат Алексей Ложкин предложил городским властям вкладывать больше средств в рекламу аукционов.

«Может, будете сообщать в социальных сетях, в газете „Третья столица“ или на телевидении ролики выпускать? Нужно же как-то вкладываться в это. Может, рассмотреть вариант рассылки информации тем, кто уже ранее участвовал в торгах?» — высказался он.

Информацию депимущества Омска депутаты приняли к сведению с одним уточнением: мэрии Омска предложено проработать вопрос о создании рекламного бюджета для освещения торгов по приватизации муниципального имущества.

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