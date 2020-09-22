Мэрии Омска предложили больше рекламировать распродажу своего имущества

Чиновники уверены: главное, что повлияло на покупательскую способность бизнеса, это коронавирусная инфекция. Второй отрицательный момент — неликвидность самих помещений, предлагаемых к приватизации. Также не все предприниматели оказались готовы к изменениям законодательства, благодаря которым теперь аукционы могут проходить только в электронном формате. То есть бизнесмены, не имеющие электронной цифровой подписи, уже не могли принять участие в конкурсе.