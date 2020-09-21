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Водитель угрожал омичам топором из-за пробки на Сыропятском тракте

Водитель угрожал омичам топором из-за пробки на Сыропятском тракте

21 сентября 2020, 08:41
Фото: скриншот с видео
В паблике «Аварийный Омск» появилось видео с водителем, который схватился топор, когда его не пропустили в пробке.

Вчера в паблике «Аварийный Омск» появилась видеозапись, которую сделали на Сыропятскм тракте. Один из водителей заснял на видео пробку, которая образовалась там вечером.

Конечно, после этого нашлись водители, которые захотели схитрить и объехать пробку на дороге. На ролике видно, как водитель одного из автомобилей упорно пытается проехать, но омич за рулем другой машины его упорно не пропускает.

Через некоторое время водитель, который хотел объехать пробку по обочине, выбежал из машины с топором. Он несколько раз помахал своим оружием, поссорился с водителями других машин, после чего сел обратно в автомобиль.

«Неадекватный какой-то», — рассказала автор видео.

#Новости#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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