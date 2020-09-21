Три острые новости понедельника о случившемся в Омске за последние сутки

Новость № 1. Ковидная. В Омской области нашли еще 58 зараженных коронавирусом. Три человека за сутки умерли. Тем временем омские школы массово закрывают на карантин из-за COVID-19.
Новость № 2. Проблемная. Жители омской деревни спустя месяц борьбы за водоснабжение снова столкнулись с проблемами. По словам сельчан, воды в водонапорной башне нет, но местный глава уверенно отвечает, что вода есть. Жители деревни боятся, что из-за отсутствия нормальной воды могут подхватить опасную инфекцию.
Новость № 3. Спортивная. Появились подробности скандального интервью с молодым экс-хоккеистом «Авангарда» Германом Шапоревым. Спортивный журналист Алексей Шевченко назвал имя того, кто якобы приглашал в команду «непонятных москвичей» и «кое-что» требовал за включение в основной состав.
Бонусная новость. Спустя год после начала мусорной реформы вопрос со стихийными свалками так и не решился. Регоператор не считает это зоной своей ответственности, а у округов на вывоз мусора нет денег — их не выделяют, потому что законодательство в принципе не признает существование нелегальных свалок. Город55 разбирался, как бороться с горами мусора и когда в регионе станет чище.