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Три острые новости понедельника о случившемся в Омске за последние сутки

Три острые новости понедельника о случившемся в Омске за последние сутки

21 сентября 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Ковидная. В Омской области нашли еще 58 зараженных коронавирусом. Три человека за сутки умерли. Тем временем омские школы массово закрывают на карантин из-за COVID-19.

Новость № 2. Проблемная. Жители омской деревни спустя месяц борьбы за водоснабжение снова столкнулись с проблемами. По словам сельчан, воды в водонапорной башне нет, но местный глава уверенно отвечает, что вода есть. Жители деревни боятся, что из-за отсутствия нормальной воды могут подхватить опасную инфекцию.

Оставшимся без воды жителям омской деревни угрожает вспышка инфекции
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Новость № 3. Спортивная. Появились подробности скандального интервью с молодым экс-хоккеистом «Авангарда» Германом Шапоревым. Спортивный журналист Алексей Шевченко назвал имя того, кто якобы приглашал в команду «непонятных москвичей» и «кое-что» требовал за включение в основной состав.

Бонусная новость. Спустя год после начала мусорной реформы вопрос со стихийными свалками так и не решился. Регоператор не считает это зоной своей ответственности, а у округов на вывоз мусора нет денег — их не выделяют, потому что законодательство в принципе не признает существование нелегальных свалок. Город55 разбирался, как бороться с горами мусора и когда в регионе станет чище.

Видишь мусор? А он есть. Почему в Омске растет число нелегальных свалок
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