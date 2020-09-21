Три острые новости понедельника о случившемся в Омске за последние сутки

Бонусная новость. Спустя год после начала мусорной реформы вопрос со стихийными свалками так и не решился. Регоператор не считает это зоной своей ответственности, а у округов на вывоз мусора нет денег — их не выделяют, потому что законодательство в принципе не признает существование нелегальных свалок. Город55 разбирался, как бороться с горами мусора и когда в регионе станет чище.