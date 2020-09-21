Видишь мусор? А он есть. Почему в Омске растет число нелегальных свалок

«Это прогнозируемая ситуация, которая возникает каждый год. Сейчас вопрос до конца не урегулирован и с организационной, и с правовой точки зрения, и происходит перекладывание ответственности с одних плеч на другие. Регоператор прав — у него регулируемый тариф, он не может нести расходы, не заложенные в него. Из анализа законодательства следует, что жители обязаны заключать отдельные договоры на вывоз такого мусора. Но здравый смысл подсказывает, что никто из жителей частного сектора этого не делал и делать не будет», — говорит депутат Заксобрания Омской области Игорь Попов.