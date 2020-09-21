Оставшимся без воды жителям омской деревни угрожает вспышка инфекции

В августе деревня Усть-Китерма Крутинского района на несколько дней осталась без воды в 30-градусную жару. Одним из основных источников воды в деревне является старая покосившаяся водонапорная башня, которая регулярно ломается. Тогда вопрос с водой был решен, однако на этом злоключения жителей не закончились. С четверга, 17 сентября деревня вновь сидит без воды.
При этом глава Китерминского сельского поселения Александр Петров утверждает, что вода есть – в частности, в водонапорной башне. Однако, по словам местных жителей, эта информация не соответствует действительности: воды в ней нет, как и в единственной на всю деревню колонке. В коммуникации с областным правительством, куда жители Усть-Китермы обратились с жалобой, Петров существенно приукрашивает данные о водоснабжении в населенном пункте.
Жители деревни обращались в правительство Омской области через официальный аккаунт «ВКонтакте». По данным облправительства, глава поселения рассказал о том, что на 50 дворов в деревне 18 оборудованы собственными скважинами. Остальные жители, по данным местного главы, пользуются колодцами или водопроводом с водонапорной скважины.
«В настоящий момент в магистрали засор, место закупоривания определить не могут. […] Также сообщается, что в водонапорной башне есть кран, чтобы набирать воду напрямую», - описали ситуацию в правительстве региона со слов Петрова.
Также, ссылаясь на главу поселения, в облправительстве написали, что жители накопили задолженность по оплате водоснабжения, «что осложняет выделение достаточного финансирования для замены трубы».
Вода на колонке еле капает. Что касается башни, у нее два крана, один из которых забит бруском, а от другого шланг уходит в землю. В отличие от Петрова, скважин местные жители насчитали всего девять – правда, в трех из них вода непригодна для употребления человеком, но ее все равно пьют из-за отсутствия альтернативы. Что касается башни, даже если бы в ней была вода, набирать ее из аварийной конструкции попросту опасно: в любой момент она может обрушиться.
«С четверга воды в деревне нет вообще. У нас и зимой ее нет, либо используем талый снег, либо берем из реки. Но сейчас из реки воду не возьмешь, она «цветет», - рассказывают жители деревни.
По их мнению, из-за отсутствия воды под угрозой находится санитарно-эпиидемиологическая обстановка в деревне. «Тут много детей. Вода нужна, надо готовить и мыть. Мы боимся вспышки инфекционных заболеваний», - делятся жители.