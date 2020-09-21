Оставшимся без воды жителям омской деревни угрожает вспышка инфекции

Вода на колонке еле капает. Что касается башни, у нее два крана, один из которых забит бруском, а от другого шланг уходит в землю. В отличие от Петрова, скважин местные жители насчитали всего девять – правда, в трех из них вода непригодна для употребления человеком, но ее все равно пьют из-за отсутствия альтернативы. Что касается башни, даже если бы в ней была вода, набирать ее из аварийной конструкции попросту опасно: в любой момент она может обрушиться.