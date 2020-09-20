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В Омске появилась мемориальная доска в честь отца главы Казахстана

В Омске появилась мемориальная доска в честь отца главы Казахстана

20 сентября 2020, 09:47
Фото: мэрия Омска
Накануне ее торжественно открыли первые лица Омска. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Накануне в Омске открыли мемориальную доску, посвященную Кемелю Токаеву. В церемонии участвовали Александр Бурков, Оксана Фадина, а также посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

Решение создать мемориальную доску в память о поэте, писателе и участнике Великой Отечественной войны принял в марте Омской городской совет. Инициаторами установки стали Центр русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова, а также Омская городская общественная организация ветеранов Вооруженных сил. Идея была одобрена на топонимической комиссии при мэрии.

Отец президента Казахстана Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемель Токаев был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу».

Фото: мэрия Омска

В январе 1945 Токаева ранило разрывной пулей. Он мог лишиться ноги, но врачи эвакуационного госпиталя №1494 (сейчас это госпиталь ветеранов войн в Омске) помогли сохранить конечность. После завершения войны Кемель Токаев прославился как писатель, зародив основы детектива в казахской литературе.

#Новости#Памятники#Мэрия#Общество
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