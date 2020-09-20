В Омске появилась мемориальная доска в честь отца главы Казахстана

В январе 1945 Токаева ранило разрывной пулей. Он мог лишиться ноги, но врачи эвакуационного госпиталя №1494 (сейчас это госпиталь ветеранов войн в Омске) помогли сохранить конечность. После завершения войны Кемель Токаев прославился как писатель, зародив основы детектива в казахской литературе.