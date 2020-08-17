В Немецком поселке Омска произошел крупный пожар на складе

Накануне в пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пожаре в Немецком поселке. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, возгорание произошло в здании склада, расположенного в Кировском округе Омска.
Информация о пожаре поступила в ведомство в 21:11. Когда спасатели приехали на место происшествия, они увидели горящую кровлю склада, размер которого составил 12×20 метров. По словам очевидцев, произошло три взрыва.
Примерная площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Возгорание привело к частичному обрушению кровли. К 22:37 открытое горение удалось ликвидировать. Тушением огня занимались 14 единиц техники и 61 человек личного состава.