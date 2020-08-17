Омский бизнес ждет вторую волну коронавируса

Многие омские предприниматели полагают, что второй волны коронавируса не избежать. По их словам, рост заболеваемости, вероятнее всего, случится уже осенью и совпадет с сезонной заболеваемостью ОРВИ.
О риске возможного введения новых запретов в связи с подъемом второй волны пандемии Городу55 рассказала руководитель комплекса по ремонту автомобилей «Ротор» Олеся Соколова.
«У нас продолжает снижаться клиентопоток. Он не восстановился. Сейчас люди аккумулируют средства на отпуска, на подготовку детей к школе, нежели на ремонт автомобиля. Мы работаем со страховыми компаниями, они также подтверждают снижение обращений клиентов. Сейчас начнется школа, сезонные респираторные заболевания, и все — вторая волна коронавируса. И снова введут ограничительные меры», — говорит она.
Аналогичного мнения придерживается владелица детского образовательного центра «Продленка» Алена Бикбавова.
«Сейчас потихоньку восстанавливаемся. Хотя я ожидаю все-таки второй волны коронавируса и новых запретов. Если мы выйдем и начнем работать в сентябре, то к декабрю-январю я бы выкарабкалась. Но предполагаю, что в конце сентября, в октябре нас снова закроют и будет еще хуже», — убеждена предприниматель.
Напомним, по данным регионального минздрава, последнюю неделю в Омской области ежедневно регистрировалось более 100 новых случаев заражения COVID-19, а суточная смертность не опускалась ниже четырех человек.