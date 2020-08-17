Омский бизнес ждет вторую волну коронавируса

«Сейчас потихоньку восстанавливаемся. Хотя я ожидаю все-таки второй волны коронавируса и новых запретов. Если мы выйдем и начнем работать в сентябре, то к декабрю-январю я бы выкарабкалась. Но предполагаю, что в конце сентября, в октябре нас снова закроют и будет еще хуже», — убеждена предприниматель.