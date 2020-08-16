Агония и рекордная безработица. Омский бизнес в ожидании второй волны коронавируса

Объективные данные
По данным Омскстата, за первые пять месяцев текущего года почти треть омских предприятий (32.9%) показали отрицательный результат деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки выросли на 41.1%, или 5.7 млрд рублей.
Сильнее всего рухнули индустрия развлечений и сфера спорта (убытки выросли в 33.5 раза), гостиничный бизнес и общепит (в 15.9 раза), строительство (95%), обрабатывающее производство (71.7%).
С учетом текущих показателей и ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в региональном министерстве экономики подготовили прогноз социально-экономического развития на период до 2023 года. По расчетам специалистов, деловая активность в омской экономике начнет расти ближе к концу этого года.
«Наибольший спад наблюдался в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Поэтапное снятие ограничений на работу отдельных сфер экономической деятельности и меры поддержки бизнеса, по нашим прогнозам, приведут к положительным изменениям уже в четвертом квартале 2020 года. В 2021–2023 годах прогнозируется постепенное восстановление положительной динамики основных показателей социально-экономического развития Омской области», — сказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.
Стоит ждать повального закрытия бизнеса
Между тем прогнозы омских предпринимателей более пессимистичны. По мнению многих, вероятнее всего, вскоре стоит ожидать повального закрытия бизнеса и, соответственно, всплеска безработицы. И в первую очередь банкротство затронет омские кафе и рестораны. Многие из них уже практически банкроты, а летние веранды и работа навынос лишь продлевают агонию бизнеса, говорят участники рынка.
«По моим оценкам, процентов 70-80 общепита работают в убыток. Это те, кто работает, а ведь большинство организаций не имеют такой возможности.
В силу разных причин и (технологического, и объективного характера) не все могут организовать режим доставки или работу веранд. В такой ситуации очень немногие умудряются оставаться в плюсе», — рассказывает омский ресторатор Алексей Хомицкий (член совета директоров ресторанов «Где же кролик?», Brut& Beer, бар «Абсенто Море», OPERA, «Корова на бочке» и др.).
Положение общепита усложняет невозможность планирования бизнеса. С начала апреля отрасль находится под запретом, и неясно, что будет дальше (на последнем заседании экономического штаба правительства принято решение обсудить 17 августа возможность возобновления деятельности предприятий сферы общепита и кинотеатров). Владельцы заведений говорят, что не понимают, почему им до сих пор не разрешили работать.
«В ресторане почти всегда есть социальная дистанция: очередей нет, люди сидят за столами, столы стоят далеко друг от друга. Кроме того, количество посетителей ресторана в десятки раз меньше, чем в магазине, где люди выбирают, трогают руками товары, где дышат друг на друга. В запрете на работу ресторанов я не вижу здравого смысла», — считает предприниматель Михаил Курцаев (ресторан Bevitore, сеть пиццерий «Кантанелло», кафе «Жираффа Мими»).
Есть и другая негативная сторона запрета на работу общепита, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко. Это формирование теневого рынка нелегальных кафе и ресторанов. Помимо отсутствия налоговых поступлений, такие заведения могут способствовать распространению коронавируса.
«Не секрет, что при действующих запретах образовался довольно широкий теневой рынок — сдаются коттеджи и частные дома за высокими заборами, где празднуются свадьбы, дни рождения, проводятся поминки.
Убежден, что из-за этого в том числе в регионе наблюдается стабильно высокий уровень заболевших коронавирусной инфекцией. Причем «теневой бизнес» не только остается вне контроля и игнорирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, но и не платит налоги. В то же время официально работающие рестораны и иные предприятия общепита можно спокойно контролировать на предмет соблюдения всех требований и норм», — отмечает бизнес-омбудсмен.
Вторая волна пандемии
По словам участников рынка, устойчивость их бизнеса в ближайшем будущем определит ситуация с коронавирусом. А именно, будет ли вторая волна пандемии.
Большинство омских предпринимателей склонны считать неизбежностью осеннюю вспышку заболевания. Как следствие, возвращение запретительных мер на ведение бизнеса, снижение покупательской активности и проявление кризисных явлений в экономике.
«Сейчас потихоньку восстанавливаемся. Хотя я ожидаю все-таки второй волны коронавируса и новых запретов. Если мы выйдем и начнем работать в сентябре, то к декабрю-январю я бы выкарабкалась. Но предполагаю, что в конце сентября, в октябре нас снова закроют и будет еще хуже, — говорит владелица детского образовательного центра Алена Бикбавова.
Схожего мнения придерживается Олеся Соколова, руководитель комплекса по ремонту автомобилей. Она также считает, что второй волны пандемии не избежать.
«У нас продолжает снижаться клиентопоток. Он не восстановился. Сейчас люди аккумулируют средства на отпуска, на подготовку детей к школе, нежели на ремонт автомобиля. Мы работаем со страховыми компаниями, они также подтверждают снижение обращений клиентов.
Сейчас начнется школа, сезонные респираторные заболевания, и все — вторая волна коронавируса. И снова введут ограничительные меры»,
— говорит она.
Опять же очень многое, говорят эксперты, будет зависеть от шагов властей по сдерживанию пандемии и расширению помощи бизнесу.
«Еще один важный фактор — это то, как будет в дальнейшем действовать правительство. В части мер поддержки, которые сейчас оказаны бизнесу, есть „пробелы“ по условиям предоставления, по видам деятельности. Мы надеемся на то, что они будут конкретизированы в пользу бизнеса», — отмечает вице-председатель ОРО «Опора России» Александр Дерябин.
По оценкам участников рынка, государственная поддержка в ее сегодняшнем виде недостаточно эффективна. Они полагают, что государству не надо раздавать деньги на компенсацию затрат бизнесу. С большей пользой финансовые вливания можно было бы потратить на поддержку конечного потребителя товаров и услуг.
Время на восстановление
По словам предпринимателей, ожидать оживления деловой активности можно только по мере восстановления платежногоспособного спроса населения. Сегодня он очень сильно подорван. И даже если предприятия открываются, они несут убытки в силу изменения структуры спроса и культуры потребления.
«По разным причинам у людей произошло снижение доходов. Кроме того, из-за боязни заражения они поменяли свое отношение, например, к посещению кафе и ресторанов. Поэтому доверяю прогнозам федеральных специалистов, которые говорят о как минимум двух годах, в течение которых мы будем возвращаться к прежней точке потребления. Я прямо вижу, если завтра подпишут условия открытия омских ресторанов, откроются не все. А из тех, кто откроется, половина в течение месяца объявит о банкротстве», — уверен Алексей Хомицкий.
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Многие сегодня сходятся во мнении, что ожидать возобновления деловой активности в омском регионе не стоит раньше весны следующего года. И это в лучшем случае. Значительная часть экспертов придерживается того, что бизнес в области начнет оживать только в 2022 году.
Не исключено, что уже к зиме этого года часть омских компаний обанкротится, а их сотрудники пополнят биржу труда.
В подтверждение тому последний статистический отчет, согласно которому в июле уровень безработицы в России достиг рекорда за последние восемь лет — 6.2% всего экономически активного населения. При этом реальные доходы граждан упали также на рекордные 8%.
В Омской области показатели безработицы выглядят еще хуже. По данным Омскстата, во втором квартале этого года ее уровень достиг 10%, а общее число безработных — 102.6 тыс человек. Стоит отметить, что хуже ситуация с безработицей в Омской области была только двадцать лет назад. В 2000 году 145 тыс омичей, или 14% населения не имели работы.