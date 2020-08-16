Агония и рекордная безработица. Омский бизнес в ожидании второй волны коронавируса

«По разным причинам у людей произошло снижение доходов. Кроме того, из-за боязни заражения они поменяли свое отношение, например, к посещению кафе и ресторанов. Поэтому доверяю прогнозам федеральных специалистов, которые говорят о как минимум двух годах, в течение которых мы будем возвращаться к прежней точке потребления. Я прямо вижу, если завтра подпишут условия открытия омских ресторанов, откроются не все. А из тех, кто откроется, половина в течение месяца объявит о банкротстве», — уверен Алексей Хомицкий.