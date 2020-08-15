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«Открытие 2018 года» в Омске выставили на продажу за 4.5 млн

«Открытие 2018 года» в Омске выставили на продажу за 4.5 млн

15 августа 2020, 18:48
Фото: www.avito.ru
Ресторан SMOLA в центре Омска, ставший «Открытием года» в 2018 году, выставили на продажу на «Авито». Причины продажи не указываются, но можно предположить, что на это хозяев заведения подтолкнул коронавирус.

Ресторан на улице 10 лет Октября решили продать спустя почти полгода простоя из-за коронавирусных ограничений. Продавец просит 4.5 млн рублей и уверяет, что долгов у бизнеса нет. В эту стоимость входит не только сам бизнес, но и мебель, технологические карты и меню и даже штат профессиональных сотрудников.

Заведение располагается по адресу 10 лет Октября, 70 и занимает 187 кв. м площади. Одновременно в ресторане могут находиться 50 человек.

Ранее на просторах интернета появлялись объявления о продаже не только баров и ресторанов, но и торгового центра. Все они пострадали из-за коронавируса, и вместо ожидания открытия решили передать бизнес в новые руки. Напомним, рестораны закрыты по распоряжению губернатора Омской области с конца мая, в ближайшее время власти планируют снять запрет на полноценную работу ресторанов и кафе.

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