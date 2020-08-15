«Открытие 2018 года» в Омске выставили на продажу за 4.5 млн

Ресторан на улице 10 лет Октября решили продать спустя почти полгода простоя из-за коронавирусных ограничений. Продавец просит 4.5 млн рублей и уверяет, что долгов у бизнеса нет. В эту стоимость входит не только сам бизнес, но и мебель, технологические карты и меню и даже штат профессиональных сотрудников.