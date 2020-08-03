Shit Сибири: так ли был плох виртуальный День города в Омске

«Вечером на самом деле праздник был, но о нем не уведомляли, и предполагалось, что туда не придут люди. Или что придут самые пронырливые. Но пришла в итоге куча народу, уж не знаю, откуда они узнали все. И была полноценная мини-программа: поздравление властей, немного песен, маппинг, салют. И это даже было задорно, особенно для людей, которые давно сидят дома и отвыкли от праздников», — пояснила Городу55 Юлия.