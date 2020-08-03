Shit Сибири: так ли был плох виртуальный День города в Омске

Posted 3 августа 2020,, 05:44
Published 3 августа 2020,, 05:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Откровенные минусы и неочевидные плюсы
В 2020 году у омичей появился очередной повод жаловаться на День города — почти все массовые мероприятия прошли в онлайн-формате, а горожане лишились нескольких символов общегородского праздника, в том числе салюта и военно-исторических площадок.
Так, несколько главных городских символов, четко ассоциирующихся у горожан с праздником, исчезли: традиционный летний марафон SIM, выставка растений и садоводства «Флора», фестиваль реконструкторов «Щит Сибири». Городские власти даже не стали перекрывать движение на центральных городских улицах — автомобили, что непривычно, в День города продолжали ездить по улице Ленина и на Соборной площади.
Никаких звезд с крутыми выступлениями, как, например, в прошлом году, не случилось. Обошлись омичи и без праздничного салюта. До последнего дня власти даже не могли сказать, состоится ли обещанный маппинг (проекция различных изображений на стены зданий). При этом долгое время информации о том, будет ли вообще праздноваться День города, официально никто не давал — впервые она просочилась на одном из заседаний Омского городского Совета.
В итоге мэрия Омска пришла к идее «праздника, которого нет». Было объявлено, что День города состоится, но только в дистанционном формате. Омичам было предложено множество активностей, большая часть из которых прошла в одном ключе: вы дома сами себя повеселите, а мы все это соберем в кучу.
Большинство мероприятий прошли в пабликах «ВКонтакте» структурных отделений мэрии Омска. И это, как ни странно, оказалось большим осложнением для желающих так или иначе принять участие в празднике. Например, конкурс детских рисунков должен пройти на площадке «Музыка и Культура», но как в нем поучаствовать, до сих пор неизвестно. День города фактически прошел, но даже заметки о том, куда прислать свой рисунок, так и не было опубликовано.
Не обошлось и без классического ЖЭК-арта (самодельные украшения домов, сделанные настолько плохо, что в интернете их иронично возводят в ранг модного художественного течения). Как пример — триколоровое безумие в окнах омских КТОСов. Но фаворит редакции Города55 — фестиваль шляп «Причудливые фантазии». Вы только посмотрите, как это выглядит: мило и странно одновременно!
Помимо околотворческих мероприятий, прошли исторические и спортивные, правда тоже дистанционно. Последние, впрочем, были представлены совсем скудно — в паблике БУ «Спортивный город» был опубликован лишь один ролик о том, как омичка Татьяна Борисовна обожает скандинавскую ходьбу. Больше, видимо, на флешмоб со съемкой роликов (который длится с 6 июля, — прим. ред.) омичи ничего не прислали.
Впрочем, в материальном мире все же празднование Дня города состоялось. В сквере Дзержинского была организована сцена, на которой в 22:00 выступили мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Омской области Александр Бурков. Мероприятие посетила омичка Юлия, ее комментарий по этому поводу редакция Города55 считает исчерпывающим.
«Вечером на самом деле праздник был, но о нем не уведомляли, и предполагалось, что туда не придут люди. Или что придут самые пронырливые. Но пришла в итоге куча народу, уж не знаю, откуда они узнали все. И была полноценная мини-программа: поздравление властей, немного песен, маппинг, салют. И это даже было задорно, особенно для людей, которые давно сидят дома и отвыкли от праздников», — пояснила Городу55 Юлия.
Иногородний опыт
Если сравнить празднование Дня города в Омске с другими городами, то ближайшим аналогом окажется Красноярск, который праздновал свой 392-й день рождения 19 июня 2020 года. Удаленно администрация Красноярска провела 50 мероприятий (против 47 мероприятий в Омске). Список развлечений для красноярцев оказался похож на то, чем мэрия развлекала омичей: квизы, онлайн-экскурсии и различные конкурсы, в том числе танцевальные, песенные и конкурсы стихотворений.
В некоторых вещах администрация Красноярска зашла дальше. Например, она организовала онлайн-магазин сувенирной продукции, которую сделали люди с выраженными нарушениями развития. Все вырученные деньги в администрации города пообещали направить на развитие мастерских для этой категории населения. Также люди, работающие в этом онлайн-магазине, опубликовали видеорассказы про улицы, где эти самые люди с нарушениями развития живут.
Не обошлось и без новомодных веяний — был запущен цикл подкастов о городе. Само собой, прослушать его можно было «ВКонтакте» во время прогулок по городу, что однозначно удобно. Мэрия Красноярска сама придумала хештеги, посвященные празднику, по которым горожане смогут публиковать свои эмоции и впечатления.
Во всем остальном программы мероприятий оказались очень похожи. Омичи, как и красноярцы, в социальных сетях делились эмоциями неохотно и мало. По-настоящему массового праздника не получилось ни там, ни там.
Самый красочный и близкий к привычному День города прошел в Кемерове 12 июня 2020-го. Двойной праздник вывел множество кемеровчан на улицы, да и местная администрация постаралась все же придумать несколько мероприятий, которые прошли на свежем воздухе. Например, на улицах начали работать типичные для таких праздников торговцы сувенирами и уличные художники.
Кемеровские власти провели масштабный флешмоб «Моя Россия», хоровую акцию «За семью, за Родину, за Россию», а на крышах Дворца молодежи, ДК «Содружество», ДК «Пионер» и ДК им. 50-летия Октября прошел концерт «Над Землей». Более того, по городу весь день ездили мобильные поздравительные бригады. Прекрасно осветили мероприятие своим фоторепортажем наши коллеги из издания А42.ру.
Хуже всего День города прошел в Новосибирске. Там мэр города Анатолий Локоть полностью отменил празднование.
При прочих равных
Безусловно, проходящий в этом году День города можно назвать худшим в истории Омска, ведь он почти ничем не отличался от среднестатистического выходного. Подобная ситуация благодаря режиму самоизоляции и эпидемии коронавируса распространилась по всей Сибири — ни один из больших административных центров восточной части России не смог провести День города на достойном для самого себя уровне.
Коронавирус, как великий уравнитель, поставил администрации всех сибирских городов в одинаковое положение, когда бюджеты и связи чиновников с Москвой не решали ничего. И при прочих равных мэрия Омска вышла из сложившейся ситуации не хуже, чем администрации других сибирских городов.
При этом мэрия Омска не избежала стандартных ошибок при подготовке праздника, которые тянутся из года в год. Множество мероприятий оказались просто неинтересными, без них вполне можно было обойтись, а на улицах все же можно было провести часть событий, учитывая, что омичи все равно плохо соблюдают режим самоизоляции.
Также нужно тщательней прорабатывать интернет-инфраструктуру праздника — все ссылки должны работать, а хештеги должны быть сгруппированы более удобно и наглядно. В некоторых мероприятиях омичам не удалось принять участие, потому что активности оказались запрятаны в пабликах мэрии Омска. Также омрачили праздник задержания омичей, выступивших на стихийном митинге в поддержку возмущенного народа Хабаровского края.
Главное же, чего не хватило городским властям в этих условиях, — креативности, так как обычного бюджета на проведение Дня города было бы достаточно на целую неделю праздников на удаленной основе.