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Жители двух районов Омска останутся без холодной воды

Жители двух районов Омска останутся без холодной воды

15 июля 2020, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Октябрьского и Центрального округов ждет отключение холодной воды на весь день, сообщает пресс-служба омского «Водоканала».

Завтра, 16 июля, с 10:00 до 21:00 будет отключена холодная вода по адресу улица Кирова, 18/2. Сотрудники «Водоканала» будут проводить замену задвижки.

Без воды останутся следующие жилые дома и административные здания:

  • улица Харьковская, 19, 19/2,
  • улица Кирова, 16/2, 18/1, 18/2, 20/2 (детский сад), 20/3.

Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 18/2 по улице Кирова до окончания работ.

Второе отключение холодного водоснабжения произойдет в центре города. С 10:00 до 20:00 не будет воды на улице Маяковского. Сотрудники омского «Водоканала» будут проводить врезку водопровода.

Под отключение попадут жилые дома с административными помещениями по адресам:

  • проспект Карла Маркса, 16, 14, 12, 12а,
  • Ленинградская площадь, 6,
  • улица Театральная, 34,
  • улица Маяковского, 11, 13,
  • улица Ленина, 53/1.

Машину с питьевой водой установят по адресу проспект Карла Маркса, 14 с 10:00 и до окончания работ.

#Новости#Отключение воды#Водоканал#Омск сегодня#Общество
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