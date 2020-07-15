Жители двух районов Омска останутся без холодной воды

Завтра, 16 июля, с 10:00 до 21:00 будет отключена холодная вода по адресу улица Кирова, 18/2. Сотрудники «Водоканала» будут проводить замену задвижки.
Без воды останутся следующие жилые дома и административные здания:
Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 18/2 по улице Кирова до окончания работ.
Второе отключение холодного водоснабжения произойдет в центре города. С 10:00 до 20:00 не будет воды на улице Маяковского. Сотрудники омского «Водоканала» будут проводить врезку водопровода.
Под отключение попадут жилые дома с административными помещениями по адресам:
Машину с питьевой водой установят по адресу проспект Карла Маркса, 14 с 10:00 и до окончания работ.