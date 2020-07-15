В Омске после ремонта на «Горбатом» мосту нашли кривой асфальт и ямы

Подписчики сообщества «Омск ВК» поделились впечатлениями от ремонта Октябрьского моста. «Асфальт так кривой и останется?! В одном месте возле шва поплыл асфальт, образовалась ямка», - написали городские водители, добавив, что неудовлетворительные условия проезда для них не улучшились.
«Никто не ожидал, что сделают так плохо этот мост! Мало того, что пару месяцев все мучились ездить по нему, так и новый положили ненадолго, асфальту уже конец», - поддержали первого оратора комментаторы.
Омские водители также добавили, что здесь по-прежнему приходится «прыгать по швам», и высказались о необходимости укладки еще одного слоя асфальта.
На пост отреагировали в пресс-службе мэрии. «В настоящее время подрядчик еще не сдал объект, ему выписаны замечания, которые он должен устранить, иначе работы не будут приняты», - отмечает официальный источник.