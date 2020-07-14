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Омичам отключат холодную воду во время жары

Омичам отключат холодную воду во время жары

14 июля 2020, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Завтра в нескольких домах Октябрьского округа отключат холодную воду из-за ремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба омского «Водоканала».

Завтра, 15 июля, с 10:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресу улица Богдана Хмельницкого, 214а. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.

Сотрудники омского «Водоканала» займутся заменой узла на водопроводе. Ремонт позволит обеспечить потребителям более надежное водоснабжение.

Без воды останутся несколько домов в Октябрьском округе. Под отключение попадают следующие жилые дома и административные здания по адресам:

  • улица Богдана Хмельницкого, 208,
  • улица Богдана Хмельницкого, 212,
  • улица Богдана Хмельницкого, 214,
  • улица Богдана Хмельницкого, 214а,
  • улица Богдана Хмельницкого, 216,
  • улица Богдана Хмельницкого, 220.

Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 216 по улице Богдана Хмельницкого с 10:00 и до окончания ремонтных работ.

#Новости#Водоканал#Отключение воды#Общество#Омск сегодня
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