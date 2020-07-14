Омичам отключат холодную воду во время жары

Завтра, 15 июля, с 10:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресу улица Богдана Хмельницкого, 214а. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.
Сотрудники омского «Водоканала» займутся заменой узла на водопроводе. Ремонт позволит обеспечить потребителям более надежное водоснабжение.
Без воды останутся несколько домов в Октябрьском округе. Под отключение попадают следующие жилые дома и административные здания по адресам:
Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 216 по улице Богдана Хмельницкого с 10:00 и до окончания ремонтных работ.