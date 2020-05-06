Вице-президент ФХР: «Авангард» станет скромнее после возвращения в Омск

«Не должно в ней быть региональных различий, как, например, с «Авангардом». Сейчас в Балашихе он крутит один обмен за другим, выполняя все капризы своего канадского тренера. Но у меня есть опасения, что после возвращения в Омск клуб будет себя вести намного скромнее», - приводит слова Карандина russia-hockey.ru.