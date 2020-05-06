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Posted 6 мая 2020,, 07:08

Published 6 мая 2020,, 07:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Вице-президент ФХР: «Авангард» станет скромнее после возвращения в Омск

6 мая 2020, 07:08
Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин высказался о будущем омского «Авангарда».

После возвращения в Омск хоккейный клуб «Авангард» будет вести себя скромнее. Такое мнение высказал почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин. Эксперт призывает сделать минимальный зарплатный фонд команд КХЛ на уровне 450 млн рублей.

«Не должно в ней быть региональных различий, как, например, с «Авангардом». Сейчас в Балашихе он крутит один обмен за другим, выполняя все капризы своего канадского тренера. Но у меня есть опасения, что после возвращения в Омск клуб будет себя вести намного скромнее», - приводит слова Карандина russia-hockey.ru.

Вице-президент ФХР предлагает КХЛ компенсировать расходы клубам, если у них не хватает денег на минимальный зарплатный фонд. Он мотивирует это тем, что лига является не только спортивным, но и политическим проектом, который объединяет всю страну.

Омский «Авангард» вынуждено выступает в подмосковной Балашихе после разрушения «Арены-Омск». Новый ледовый дворец стоимостью 10 млрд рублей построят к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Омске и Новосибирске.

#Омск сегодня#Спорт#ХК Авангард#Арена Омск
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