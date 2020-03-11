Жителей севера Омской области пообещали обеспечить дровами

Posted 11 марта 2020,, 11:01
Published 11 марта 2020,, 11:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Максимова, по поручению регионального правительства управление вносит изменения в закон о лесных отношениях, в котором регулируется поставка дров населению. В законе отдельно обозначат жителей трех «проблемных» районов области, которые завели в дома газ, но из-за перебоев с газоснабжением вынуждены использовать печное отопление.
Сейчас получить дрова могут жители Омской области, дома которых отапливаются при помощи печи. Новые поправки предусмотрят возможность предоставления дров тем, кто использует для отопления газ. Через две недели этот вопрос во втором чтении будут рассматривать на своем заседании депутаты Заксобрания Омской области, пишет издание.
Напомним, в конце января этого года жители Тары остались без голубого топлива во время сильных морозов. Власти объяснили, что в систему попала вода, и газ в скором времени вернут. Через несколько дней топливо действительно появилось, но только в благоустроенных домах. Пару дней спустя отключения произошли в Знаменском и Тевризском районах. Эти три районы использовали газ с Тевризского газоконденсатного месторождения. Газовую скважину планировали отремонтировать летом.