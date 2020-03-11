Жителей севера Омской области пообещали обеспечить дровами

Напомним, в конце января этого года жители Тары остались без голубого топлива во время сильных морозов. Власти объяснили, что в систему попала вода, и газ в скором времени вернут. Через несколько дней топливо действительно появилось, но только в благоустроенных домах. Пару дней спустя отключения произошли в Знаменском и Тевризском районах. Эти три районы использовали газ с Тевризского газоконденсатного месторождения. Газовую скважину планировали отремонтировать летом.