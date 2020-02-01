Зимой дешевле: справятся ли дорожники с ремонтом омских трасс в 2020 году

«Дело в том, что я не знаю, с чем к нам придут екатеринбуржцы. Может быть, они придут в регион с желанием просто заработать денег. Дело в том, что ФЗ-44, закон о торгах и закупках, очень несовершенен. Главный критерий в нем — цена, предлагаемая подрядчиком. Упал на 50 процентов — выиграл. Но качество ремонта от этого выиграть не может, проигрывают от этого государство и рядовые жители города», — отметил Лыткин.