Зимой дешевле: справятся ли дорожники с ремонтом омских трасс в 2020 году

Posted 1 февраля 2020,, 08:24
Published 1 февраля 2020,, 08:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В конце 2019 года городские власти взяли на вооружение новую практику — заключать контракт на ремонт дорог зимой. Как отметили в мэрии Омска, столь ранние заключения контрактов связаны с тем, что все работы в городе должны закончиться до 1 августа 2020 года.
«Торги по ремонту дорог 2020 года состоялись в 2019 году. По национальному проекту подрядчики должны отремонтировать объекты до 1 августа, мы совместно с контролирующими организациями обеспечим тщательный контроль каждого этапа выполнения работ», — отметил первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Городские власти заключили контракты с четырьмя строительными фирмами: ООО «АРТ РемСтрой», ООО «Строительная фирма «Континент», ООО ДСК «Строймеханизация» и ООО СПК «Дорстрой», которые должны будут отремонтировать 17 дорог. Чиновники уверены — из-за новой системы заключения контрактов омичи больше не увидят дорожных рабочих, кладущих асфальт в снег. Так ли это на самом деле, решил разобраться Город55. Мы побеседовали с экспертами-дорожниками о реалиях дорожного бизнеса в Омске и подняли бэкграунд главных городских подрядчиков 2020 года. Спойлер: радоваться можно, но не сильно.
Все будет хорошо
Среди экспертов в области строительства и ремонта дорог новость о столь ранних контрактах вызвала нескрываемые восторг и одобрение. Так, бывший начальник управления дорожного комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов рассказал редакции, что раннее определение подрядчика максимально выгодно как для него, так и для бюджета.
«Это очень важное нововведение. Подрядчик, знающий свои объекты, уже зимой может закупить нужные комплектующие и строительные материалы. В зимний период, например, стоимость щебня значительно ниже, чем в летний строительный сезон. Более того, зная объем работы, он уже может закупить и подготовить технику», — сказал эксперт.
Самый же главный плюс от раннего заключения контрактов — экономия времени. Дорожники могут приступать к работам с первых теплых дней — уже в апреле этого года. В то время как в предыдущие годы контракты на ремонт городских и областных трасс разыгрывались вплоть до июля.
С Христолюбовым полностью согласен и старший научный сотрудник СибАДИ, бывший замдиректора департамента городского хозяйства Омска Александр Лыткин.
«Такие нововведения должны только поощряться. Лед тронулся, одним словом. Раньше с заключением контрактов были большие проблемы — дорожники с этим воевали, где-то, может быть, это была некая инертность чиновников, но вот сейчас эта планка была преодолена. Я могу только порадоваться этому», — отметил Лыткин.
Следы депутата из Екатеринбурга
Одной из фирм-подрядчиков омской мэрии оказалась уральская фирма ООО «ДСК «Строймеханизация». Компания будет выполнять строительные работы на улице Степанца, на путепроводе по ул. 4-й Кировской и ул. 12 Декабря. Контракт с подрядчиком должны заключить на 142.2 млн рублей — это на 17.6 млн рублей меньше, чем предлагалось изначально.
Приход иногороднего подрядчика, по мнению Александра Лыткина, должен только подстегнуть местных дорожников выполнять свою работу качественно. Эксперт отмечает, что лучше всего бизнес развивается в условиях конкуренции, поэтому соперничество с другими фирмами окажется полезным для омских дорожников. С другой же стороны, у компании есть возможность воспользоваться прорехами в законодательстве о закупках, чтобы использовать омские подряды просто как возможность «срубить бабла».
«Дело в том, что я не знаю, с чем к нам придут екатеринбуржцы. Может быть, они придут в регион с желанием просто заработать денег. Дело в том, что ФЗ-44, закон о торгах и закупках, очень несовершенен. Главный критерий в нем — цена, предлагаемая подрядчиком. Упал на 50 процентов — выиграл. Но качество ремонта от этого выиграть не может, проигрывают от этого государство и рядовые жители города», — отметил Лыткин.
Отметим, что ДСК «Строймеханизация» основана в городе Верхняя Пышма в 2011 году, принадлежит Светлане Александровой. У истоков фирмы стояли бывший депутат Заксобрания Свердловской области, член партии «Справедливая Россия» Армен Карапетян и его брат Рафик Карапетян, к их группе влияния причисляется и Александрова.
Анализ уральской прессы показывает, что Карапетян, как и сама «Строймеханизация», участники множества скандалов. Осенью 2019 года компанию оштрафовали на 3.7 млн рублей за нарушение условий госконтракта по ремонту трассы Нижний Тагил — Верхняя Ослянка, а осенью 2019 года стало известно, что компания некачественно провела в Нижнем Тагиле ремонт мостового перехода через реку Тагил на улице Фрунзе стоимостью в 498 млн рублей.
Ровно год назад, в январе 2019-го, свердловское Управление ФАС признало картельный сговор между двумя компаниями Карапетянов (ДСК «Строймеханизация» и ООО «СУ-196») и предписало первой перечислить в федеральный бюджет 252 млн рублей, а второй — 452 млн рублей. Эти деньги, по сообщению СМИ, были получены вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, собранные материалы антимонопольщики передали в правоохранительные органы для последующего возбуждения уголовного дела.
«Омский» не значит «хороший»
В картельных сговорах поучаствовали и омские подрядчики мэрии города. В частности, ООО «Строительная фирма «Континент» в октябре 2018 года была признана виновной в картельном сговоре с ООО «СтройТраст», ООО «Автодорсервис». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения Омского УФАС о признании поведения компаний картельным сговором. «Континенту» антимонопольщиками был назначен штраф в 8 млн рублей.
Компания принадлежит Абгару Айрапетяну. Ранее она уже становилась участником громкого скандала с реконструкцией бульвара Победы в Омске. Работы на объекте начались в 2018 году и должны были закончиться перед началом Форума сотрудничества России и Казахстана в ноябре 2019 года. Однако по факту их срок продлен до марта 2020 года.
В 2020 году «Континент» отремонтирует для мэрии Омска улицу Магистральную, улицу Бархатовой и проспект Губкина. Стоимость контракта составляет 148.1 млн рублей.
За 128.1 млн рублей отремонтирует дорогу между улицами 2-й Восточной и Богдана Хмельницкого, а также улицы Сыропятскую, 8-ю Восточную и Яковлева ООО «АРТ РемСтрой» Карена Мартояна. В 2017 году компания проходила подозреваемой в участии в другом картельном сговоре, однако УФАС признало ее невиновной.
В 2019 году фирма работала сразу на нескольких объектах, однако не смогла закончить работы в срок. В частности, она меняла асфальт, бордюры и тротуары на улице 10 лет Октября рядом с остановкой «Улица Декабристов» (цена контракта — 155.4 млн рублей) и на улице Масленникова (цена контракта — 139.8 млн рублей). Оба участка должны были быть полностью готовыми еще 1 сентября, однако строителям, по их словам, не хватило времени.
Прошедшая 13 сентября 2019 года выездная проверка регионального минстроя показала множество нарушений. Так, на улице 10 лет Октября верхний слой асфальта оказался готов всего на 6%. На обоих участках также оказались неготовыми тротуары, а дорожные знаки так и не были вынесены на отдельные подпорки. На остановках общественного транспорта асфальт оказался и вовсе не постелен.
А в декабре 2019 года Арбитражный суд одобрил мировое соглашение между «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства» и компанией Мартояна. В 2018 году фирма выполняла ремонт Окружной дороги на участке от улицы Барабинской до Космического проспекта, однако через год асфальт деформировался и дорожное полотно пришло в негодность. По условиям мирового соглашения компания «АРТ РемСтрой» должна за свой счет устранить все дефекты до 20 мая 2020 года.
Еще 118 млн рублей от городских властей получит ООО «СПК «Дорстрой» за восстановление улиц 25 лет Октября, 12-й Пролетарской, Шаумяна, 1-й Красной Звезды, 1-й Марьяновской и дороги между улицами 12-й Пролетарской и 1-й Красной Звезды. Компания принадлежит Рафаелу Авеяну. Контракт с фирмой Авеяна заключен 23 января 2019 года, а 30 января она сменила адрес юридической прописки. Теперь СПК «Дорстрой» располагается в городе Самаре.
Отметим, что СПК «Дорстрой», как и «АРТ РемСтрой», становились героями материала Города55 «В Омске в асфальт закатывают асбест». Собеседник редакции утверждал, что фирмы покупают у омских перекупщиков щебень, добываемый в городе Асбест. Напомним, асбест — строительный материал, запрещенный в 63 странах мира. От частых контактов с асбестовой пылью у людей развивается асбестоз, мезотелиома, рак легких, рак желудка и рак яичников, утверждают медики. Ежегодно в мире от заболеваний, вызванных асбестом, умирает более 107 тысяч человек.
Список местных подрядчиков мэрии также не вызвал энтузиазма со стороны бывшего замдиректора департамента городского хозяйства Омска Александра Лыткина. По его словам, один из них — злостный нарушитель сроков и крайне неудачный выбор для городских властей.
«Не могу всех валить в одну кучу. Но с одной из этих организаций (из этических причин не буду ее называть) во времена, когда обязанности мэра Омска исполнял Сергей Фролов, мы воевали очень много. Был конкретный прецедент — в городе тогда сорвались сроки сдачи пяти объектов, потому что организация их просто бросила ради других проектов. Нам пришлось тогда экстренно искать людей, которые бы доделали брошенную работу. Если выиграла эта организация, то это очень и очень плохо», — резюмировал Лыткин.
Вероятно, эксперт имел ввиду ООО «СПК «Дорстрой», принадлежащее другому бизнесмену с фамилией Авеян — Нверу. Эта компания в 2015 году выполняла пять контрактов на общую сумму в 130.6 млн рублей. От работ фирма тогда действительно отказалась. Сейчас же Нвер Авеян является подозреваемым в уголовном деле, по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере»). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела окончено, как пояснили Городу55 в пресс-службе СУ СКР по Омской области, Нвер Авеян приступил к ознакомлению с материалами дела. В дальнейшем оно будет передано в суд.