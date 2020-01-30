«Жду мужа с вахты» и другие поводы. Почему омские родители отказываются лечить детей

Недавно в Омске произошел резонансный случай: женщина отказалась от лечения 14-летней дочери из неких религиозных убеждений. По крайней мере, такой мотив назвала прокуратура, после вмешательства которой девочку все-таки госпитализировали. У подростка наблюдалась белковая недостаточность, она весила всего 25 кг, однако мать не пускала педиатров в дом. А когда медики — с помощью полиции — все-таки увезли девочку в больницу, написала отказ от госпитализации. Добиваться ее пришлось уже прокурорам через суд. Сейчас ребенок находится в стационаре, постепенно набирает вес. Других данных о его состоянии областной минздрав не дает, ссылаясь на врачебную тайну. Характер религиозных взглядов матери никто не уточнял (суду это неинтересно), известно только, что врачам она говорила, что не верит медикам и предпочитает полагаться на бога.