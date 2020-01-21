Цеповяз потерялся между Омском и Ростовом

Posted 21 января 2020,, 11:04
Published 21 января 2020,, 11:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Из тюрьмы в Омске Вячеслава Цеповяза 21 января доставили в Ростов для проведения следственных действий. Ожидается, что ему будут предъявлены новые обвинения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката нескольких потерпевших Генриха Хачатурова. По его информации, на 22 января запланировано проведение следственных и процессуальных действий с участием Цеповяза.
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов опроверг в разговоре с interfax-russia.ru информацию о переезде своего доверителя в Ростов. «Он по-прежнему находится в исправительной колонии в Омске. По крайней мере, сегодня утром еще там был», — сказал Муртазов.
Адвокат также заявил, что никаких новых обвинений Вячеславу Цеповязу не предъявлено, а для «перевода осужденного и отбывающего наказание по тяжкой статье в какой-то следственный изолятор нет никаких оснований».
До середины января 2019 года Цеповяз сидел в колонии в Амурской области. Однако в 2018 году были опубликованы фотографии, как осужденный жарит шашлык, ест крабов и икру, а также пользуется смартфоном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем в Омскую область.
Краснодарским краевым судом Вячеслав Цеповяз приговорен к 19 годам колонии за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Банда Сергея Цапка в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы убила 19 человек. В 2014 году Цапок умер в СИЗО от инсульта.