Цеповяз потерялся между Омском и Ростовом

До середины января 2019 года Цеповяз сидел в колонии в Амурской области. Однако в 2018 году были опубликованы фотографии, как осужденный жарит шашлык, ест крабов и икру, а также пользуется смартфоном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем в Омскую область.