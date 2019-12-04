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Posted 4 декабря 2019,, 12:19

Published 4 декабря 2019,, 12:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские депутаты выясняют, куда местные предприниматели вывозят мусор

4 декабря 2019, 12:19
На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в Омском Горсовете депутаты попытались выяснить, куда вывозят мусор абсолютное большинство местных юридических лиц. Из 57 тыс организаций договор с регоператором заключили только 2 тыс, пишет «ОмскРегион».

Депутаты подчеркнули, что только эти 2 тыс юрлиц исполняют законодательство, остальные же вывозят мусор на неизвестные площадки. Это, по мнению депутатов, становится причиной появления стихийных свалок, которые портят не только внешний облик города, но и качество земли, куда складируется мусор.

Во время обсуждения вопроса у депутатов возникло несколько вариантов того, как 97% омских предприятий борются с отходами. Первый — организации пользуются мусорными баками многоквартирных домов, и за их мусор платят горожане. Второй — пользуются услугами частным компаний, которые вывозят мусор на берег Иртыша или за пределы города.

Решить эту проблему депутаты предложили, закрепив за каждой организацией своей площадкой для сбора мусора.

«Если такой площадки нет, мэрия должна указать каждому, какая именно площадка закреплена за ним. И каждое юрлицо должно будет отвечать за ее содержание и за вывоз мусора. Прозрачная и легальная система всегда работает. Инвентаризация площадок в свое время проводилась в округах, только прописывали ее протокольно. Юридическое закрепление принесет с собой и ответственность, включая наложение штрафов и другие меры воздействия», —подчеркнул депутат Юрий Федотов.

#Омск сегодня#Город#Мусор
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