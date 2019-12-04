Омские депутаты выясняют, куда местные предприниматели вывозят мусор

«Если такой площадки нет, мэрия должна указать каждому, какая именно площадка закреплена за ним. И каждое юрлицо должно будет отвечать за ее содержание и за вывоз мусора. Прозрачная и легальная система всегда работает. Инвентаризация площадок в свое время проводилась в округах, только прописывали ее протокольно. Юридическое закрепление принесет с собой и ответственность, включая наложение штрафов и другие меры воздействия», —подчеркнул депутат Юрий Федотов.