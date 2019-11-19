Омская модель Plus size Екатерина Бредова не пришла на суд против себя

На судебное заседание омичка не явилась, отмечает телеканал. Женщина, по словам истцов, только у знакомых заняла около 400 тыс рублей, но даже оставленные расписки не оказались гарантией того, что долг она вернет. Одному из истцов долг предпринимательница должна была вернуть еще весной 2018 года, однако на звонки она уже долгое время не отвечает.