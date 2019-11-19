Омская модель Plus size Екатерина Бредова не пришла на суд против себя

Posted 19 ноября 2019,, 09:00
Published 19 ноября 2019,, 09:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На судебное заседание омичка не явилась, отмечает телеканал. Женщина, по словам истцов, только у знакомых заняла около 400 тыс рублей, но даже оставленные расписки не оказались гарантией того, что долг она вернет. Одному из истцов долг предпринимательница должна была вернуть еще весной 2018 года, однако на звонки она уже долгое время не отвечает.
«Она сказала, что воспитывает одна ребенка, ей нечем кормить его, нечем платить за квартиру, что конкуренты ее давят, она же позиционирует себя как бизнес-леди, — рассказал истец Евгений Леонтьев. — Она сказала, что ей нужны деньги, чтоб выплатить долги за рекламные щиты, иначе на нее подадут в суд».
Также Бредова не вернула деньги за участие в конкурсе красоты, который организовывала Олеся Дорогова. Модель, по словам женщины, несколько лет назад участвовала в конкурсе, но не смогла оплатить взнос в 20 тыс рублей и пообещала вернуть деньги, как только они появятся.
До сих пор Дорогова не получила деньги и написала об этом в соцсетях с призывом не связываться с недобросовестной предпринимательницей и не заключать с ней никаких сделок. Дорогова не стала требовать с Екатерины Бредовой деньги через суд, но на заседании присутствовала как свидетель.
Пока судья выслушал претензии только одной стороны. Следующее заседание назначено на 5 декабря этого года, сообщается в документах суда. Теперь в качестве ответчика кроме Екатерины Бредовой и Ларисы Шевченко на заседании выступит некий Виктор Шейченко.
Напомним, Бредова руководит омским модельным агенством plus size. В последний раз информация о бизнесвумен появлялась в СМИ после скандала из-за фотографий омской учительницы, которая занималась в агентстве Бредовой. Фотографии в купальнике увидели родители подростков и пожаловались руководству школы. Виктории пришлось уйти. В мэрии Омска посчитали, что своим поступком девушка «уронила имидж» школы и профессии, а региональное Минобразования, наоборот, предложило ей вернуться на работу.