Только 60% омских школьников питаются в столовых - мэрия

Posted 18 октября 2019,, 09:42
Published 18 октября 2019,, 09:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ситуацию с питанием в городских школах специалисты обсудили сегодня, 18 октября. Начальник сектора содействия в организации питания департамента образования мэрии Светлана Козлова сообщила, что из 114 тыс школьников только 60.2% человек получают горячее питание в школьных столовых. Это, по ее мнению, связано с финансовым состоянием родителей, особенно если в школе одновременно учится больше одного ребенка в семье.
При этом она уточнила, что из общего числа школьников 11% или 13 530 человек получает дотацию от государства — 10 рублей. На нее могут рассчитывать многодетные или малообеспеченные семьи, но и они не всегда соглашаются собирать все документы ради такой скромной доплаты.
Из этого числа часть родителей пользуется дотацией, чтобы частично оплачивать горячие обеды для своих детей, остальных в столовых кормят исключительно на эти деньги: «Многие родители считают, раз дали 10 рублей, то на них и накормят ребенка. Хотя это, по сути, добавка к родительской плате за питание. Если в прошлом году мы на эти деньги могли дать кашу на молоке, гарнир или суп, то сегодня выпечка или бутерброд с маслом, гарнир выходом не более 100 граммов и чай — предел», — приводит слова Козловой издание.
Она добавила, что дети с ограниченными возможностями здоровья полностью обеспечены усиленным питанием за счет государства. На таких школьников в бюджете на текущий учебный год заложено 20 млн рублей.
Напомним, ранее специалисты рассказывали о масштабном исследовании, по результатам которого будет пересмотрено меню в омских школах. Изменится ли стоимость блюд и размер дотации по результатам исследования, эксперты не ответили, но заверили, что значительно питание не подорожает.