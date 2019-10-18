Только 60% омских школьников питаются в столовых - мэрия

Из этого числа часть родителей пользуется дотацией, чтобы частично оплачивать горячие обеды для своих детей, остальных в столовых кормят исключительно на эти деньги: «Многие родители считают, раз дали 10 рублей, то на них и накормят ребенка. Хотя это, по сути, добавка к родительской плате за питание. Если в прошлом году мы на эти деньги могли дать кашу на молоке, гарнир или суп, то сегодня выпечка или бутерброд с маслом, гарнир выходом не более 100 граммов и чай — предел», — приводит слова Козловой издание.