Безработный рецидивист средних лет: составлен портрет типичного преступника в Омске

По данным ведомства, за январь-май 2019 года из пяти тысяч преступлений 83% совершили мужчины. Каждому третьему от 30 до 39 лет, каждому пятому от 40 до 49. Лишь 33% привлекаются к уголовной ответственности впервые, остальные –рецидивисты.