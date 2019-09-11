Безработный рецидивист средних лет: составлен портрет типичного преступника в Омске

Posted 11 сентября 2019,, 11:53
Published 11 сентября 2019,, 11:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным ведомства, за январь-май 2019 года из пяти тысяч преступлений 83% совершили мужчины. Каждому третьему от 30 до 39 лет, каждому пятому от 40 до 49. Лишь 33% привлекаются к уголовной ответственности впервые, остальные –рецидивисты.
Самым популярным видом преступления стали кражи (34%), мошенничество (11%) находится на втором месте, также чаще всего омичей ловят на незаконном обороте наркотиков (13.5%).
Почти 70% безработные, или перебиваются случайными заработками. Остальные 20% наемные рабочие, учащиеся и студенты (3.9%), пенсионеры (3.3% инвалиды (0.8%), служащие (0.1%).
Но в целом прокуратура отмечается снижение совершенных на территории Омской области преступлений, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года на 6.2%. Всего за пять месяцев на территории Омской области зарегистрировано 10 322 преступления.