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Posted 11 сентября 2019,, 11:53

Published 11 сентября 2019,, 11:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Безработный рецидивист средних лет: составлен портрет типичного преступника в Омске

11 сентября 2019, 11:53
Прокуратура Омской области предоставила данные о социальном статусе лиц, чаще всего совершающих преступления в регионе, пишет «Омскрегион».

По данным ведомства, за январь-май 2019 года из пяти тысяч преступлений 83% совершили мужчины. Каждому третьему от 30 до 39 лет, каждому пятому от 40 до 49. Лишь 33% привлекаются к уголовной ответственности впервые, остальные –рецидивисты.

Самым популярным видом преступления стали кражи (34%), мошенничество (11%) находится на втором месте, также чаще всего омичей ловят на незаконном обороте наркотиков (13.5%).

Почти 70% безработные, или перебиваются случайными заработками. Остальные 20% наемные рабочие, учащиеся и студенты (3.9%), пенсионеры (3.3% инвалиды (0.8%), служащие (0.1%).

Но в целом прокуратура отмечается снижение совершенных на территории Омской области преступлений, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года на 6.2%. Всего за пять месяцев на территории Омской области зарегистрировано 10 322 преступления.

#Омск сегодня#Общество#Прокуратура Омской области
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