В Омске серийные грабители прятались от полицейских в бане

На время расследования омичи находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако это не удержало их от очередных преступлений. Буквально через неделю подозреваемые на глазах у владельца украли велосипед стоимостью 8 тыс рублей, а ночью того же дня разбили в автомобиле ВАЗ-2111 стекла и вытащили сабвуфер стоимостью 2600 рублей.