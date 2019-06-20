В Омске серийные грабители прятались от полицейских в бане

Posted 20 июня 2019, 10:28
Published 20 июня 2019, 10:28
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В начале июня омичи уже попадались полиции: тогда они пытались взломать дверь табачного киоска в торговом центре «Арбатъ» по улице Шакурова, однако их заметил охранник, и в полной мере осуществить задуманное не удалось. Вскоре мужчин задержали и доставили в отдел полиции, где возбудили уголовные дела.
На время расследования омичи находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако это не удержало их от очередных преступлений. Буквально через неделю подозреваемые на глазах у владельца украли велосипед стоимостью 8 тыс рублей, а ночью того же дня разбили в автомобиле ВАЗ-2111 стекла и вытащили сабвуфер стоимостью 2600 рублей.
За украденное удалось выручить 7 тыс рублей, однако этого оказалось недостаточно, и старший из сообщников сорвал с шеи 60-летней горожанки золотую цепочку.
Определить местоположение злоумышленников удалось благодаря машине такси, на которой они передвигались. Выяснилось, что конечной точкой их маршрута был частный дом на улице 5-й Путевой. Здесь они пытались скрыться от полиции в бане, однако сделать этого им не удалось.
Мужчин задержали и доставили в полицию. У 27-летнего омича в кармане нашлась часть цепочки, которую он ранее сорвал с пенсионерки. На неоднократно судимых горожан завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.