Омичей зовут на «Openair – уборку» в парк «Зеленый остров»

На 12:00 в парке запланирована уборка центральной аллеи молодой семьи и реновация клумб. Там же установят лавочки, площадки для парковки велосипедов и урны. Помимо прочего на «Зеленом острове» пройдут мастер-классы, гейм-поинт, марафон скворечников и флешмобы от социальных партнеров акции.