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Омичей зовут на «Openair – уборку» в парк «Зеленый остров»

Омичей зовут на «Openair – уборку» в парк «Зеленый остров»

16 апреля 2019, 11:07
Фото: pixabay.com
В субботу, 20 апреля, в десять часов утра в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Омске начнется экологическая акция «Openair – уборка», сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Субботник в парке начнется с массовой зарядки, после которой инициативным омичам вручат спецодежду и инвентарь для выполнения уборки территории парка. В конце мероприятия участников экологической акции накормят кашей и напоят сладким чаем.

На 12:00 в парке запланирована уборка центральной аллеи молодой семьи и реновация клумб. Там же установят лавочки, площадки для парковки велосипедов и урны. Помимо прочего на «Зеленом острове» пройдут мастер-классы, гейм-поинт, марафон скворечников и флешмобы от социальных партнеров акции.

Присоединиться к уборке сможет любой желающий — студенты, молодежь и все неравнодушные жители Омска.

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