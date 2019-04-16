Омичей зовут на «Openair – уборку» в парк «Зеленый остров»

Субботник в парке начнется с массовой зарядки, после которой инициативным омичам вручат спецодежду и инвентарь для выполнения уборки территории парка. В конце мероприятия участников экологической акции накормят кашей и напоят сладким чаем.
На 12:00 в парке запланирована уборка центральной аллеи молодой семьи и реновация клумб. Там же установят лавочки, площадки для парковки велосипедов и урны. Помимо прочего на «Зеленом острове» пройдут мастер-классы, гейм-поинт, марафон скворечников и флешмобы от социальных партнеров акции.
Присоединиться к уборке сможет любой желающий — студенты, молодежь и все неравнодушные жители Омска.