Троих человек госпитализировали после ДТП на Иртышской набережной

Posted 26 марта 2019, 03:54
Published 26 марта 2019, 03:54
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области уточняет, что за рулем автомобиля марки «Мазда Демио» находился 22-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.
В результате аварии пострадали водитель иномарки и два его пассажира, 22-летний парень и 19-летняя девушка. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Проверка по факту ДТП продолжается.