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Posted 26 марта 2019, 03:54

Published 26 марта 2019, 03:54

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Троих человек госпитализировали после ДТП на Иртышской набережной

Троих человек госпитализировали после ДТП на Иртышской набережной

26 марта 2019, 03:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Накануне, 25 марта, около 23:31 в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на перекрестке улицы Циолковского и Иртышской набережной иномарка вылетела с проезжей части на бордюрный камень.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области уточняет, что за рулем автомобиля марки «Мазда Демио» находился 22-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и два его пассажира, 22-летний парень и 19-летняя девушка. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Проверка по факту ДТП продолжается.

#Омск сегодня#Происшествия#ДТП
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