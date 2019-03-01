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Posted 1 марта 2019, 10:11

Published 1 марта 2019, 10:11

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Минимущества объяснило земельную тяжбу с агентством лесного хозяйства

Минимущества объяснило земельную тяжбу с агентством лесного хозяйства

1 марта 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
По словам чиновников, в иске Федерального агентства лесного хозяйства к омскому Минимущества речь не идет о каком-либо возврате незаконно занятых земель.

Претензия направлена на урегулирование вопросов, связанных с наложением границ земельных участков лесного фонда и земельных участков, находящихся в собственности региона.

«Данная работа проводится в целях упорядочения координатного описания границ земельных участков, относящихся к землям лесного фонда, и осуществления графического совмещения материалов лесоустройства со спорными земельными участками при внесении сведений Государственного лесного реестра в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Мероприятия выполняются в соответствии с федеральным законодательством», - пояснили в омском Минимущества.

В ведомстве также добавили, на данный момент они еще не получили из суда текста исковых требований, но уверены, что они не направлены на оспаривание права областной собственности на административные здания, на базе которых осуществляет свою деятельность Драгунский психоневрологический интернат. Учреждение социального обслуживания продолжает свою деятельность в обычном порядке.

Добавим, иск от Федерального агентства лесного хозяйства в адрес омского Минимущества и AСУСО «Дрaгунский психоневрологический интернат» Любинского района поступил в арбитражный суд Омской области 27 февраля 2019 года.

#Омск сегодня#Общество#Омская область#Иск#Министерство имущественных отношений
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