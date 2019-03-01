Минимущества объяснило земельную тяжбу с агентством лесного хозяйства

В ведомстве также добавили, на данный момент они еще не получили из суда текста исковых требований, но уверены, что они не направлены на оспаривание права областной собственности на административные здания, на базе которых осуществляет свою деятельность Драгунский психоневрологический интернат. Учреждение социального обслуживания продолжает свою деятельность в обычном порядке.