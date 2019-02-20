«Новая газета» отреклась от одноименной омской франшизы

Год назад директором франшизы «Новая газета – Регион» в Омске стала Натела Полежаева, а издание превратилось в трибуну для защиты ее бизнес-интересов.
Как сообщили Городу55 в федеральной редакции «Новой газеты», там не несут никакой ответственности за деятельность франшизы «Новая газета – Регион» из Омска и вообще никакого отношения к ней не имеют.
«Новая газета – Регион» к нам никакого отношения не имеет, это самостоятельное издание со схожим названием. Может быть, по договору они переписывают некоторые наши материалы, но помимо этого нас ничего не связывает. Главный редактор, директор или кто-то там еще – мы их не назначаем, это абсолютно самостоятельная редакция. Мы имеем к «Новой газете – Регион» такое же отношение, как и к любой газете с другим названием, то есть никакое. Мы не вмешиваемся в их редакционную политику, каждая «Новая газета – Регион» сама отвечает за свою редакционную политику. Наша редакция «Новой газете – Регион» ничего не диктует, не доказывает, не несет ответственности за их действия», – пояснили Городу55 в «Новой газете».
«Новая газета – Регион» стала выходить в Омске в 2017 году. Учредителями издания выступили бизнесмен с московскими корнями Александр Будко (80%) и собкор «Новой газеты» в Омске Георгий Бородянский (20%). Последний также стал главным редактором регионального издания. Франшиза полностью дублирует брендинг федеральной «Новой газеты», а материалы Бородянского и его коллег регулярно выходят на федеральной площадке.
Натела Полежаева стала генеральным директором издания в мае 2017 года. В тот же период она стала формировать вокруг себя пул оппозиционных активистов. В ее санатории «Рассвет» был открыт штаб Алексея Навального, а сама Полежаева выдвинула свою кандидатуру на выборах в Горсовет от партии «Яблока». Редакция «Новой газеты – Регион» также размещается в санатории «Рассвет».
Ранее в СМИ Натела Полежаева заявляла, что «Новая газета – Регион» станет новым инструментом для диалога с омскими властями. Но в итоге издание практически превратилось в инструмент для защиты ее бизнес-интересов.
«Я еще не была директором СМИ, надеюсь, получу полезный опыт. Омская власть ополчилась на меня. И если она сходит с ума и начинает рушить слаженную систему, то мне необходим новый инструмент для диалога с ней», – цитирует Полежаеву сайт bk55.ru.
Наиболее активно «Новая газета – Регион» выступала против строительства вахтового городка для китайских строителей в поселке Омский. До недавнего времени китайские рабочие также жили в санатории «Рассвет». Их переезд в вахтовой город лишал Нателу Полежаеву 3 млн рублей в месяц. Однако издание всегда последовательно избегало упоминаний о прямом коммерческом интересе Полежаевой в затягивании строительства вахтового городка.
Для региональных СМИ это известная практика, когда медийный проект используется администратором для достижения личных политических или коммерческих интересов. Но в данном случае ангажированное участие медиапроекта происходит под брендом федерального СМИ, которое позиционирует себя как оппозитное и правозащитное.
На прошлой неделе стало известно про новый эпизод бизнес-деятельности Полежаевой. На протяжении нескольких лет она просила своих сотрудников брать на себя кредиты для погашения долгов ее санатория «Рассвет» иркутским предпринимателям. Также известно, что в сентябре на нее было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении судебного акта (ч. 2 ст. 315 УК). Речь идет о долгах по зарплате перед работниками «Рассвета» на 4,4 млн рублей, а также задолженности перед налоговой в сумме 31,5 млн рублей. Под арест попал и глава УФССП Владимир Витрук – его заподозрили в превышении полномочий и покровительстве неким частным лицам и компаниям. Комментируя ситуацию, Натела Полежаева заявила, что продолжит выплачивать долги «по мере возможности», в рамках договоренностей с Витруком.