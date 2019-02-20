«Новая газета» отреклась от одноименной омской франшизы

«Новая газета – Регион» к нам никакого отношения не имеет, это самостоятельное издание со схожим названием. Может быть, по договору они переписывают некоторые наши материалы, но помимо этого нас ничего не связывает. Главный редактор, директор или кто-то там еще – мы их не назначаем, это абсолютно самостоятельная редакция. Мы имеем к «Новой газете – Регион» такое же отношение, как и к любой газете с другим названием, то есть никакое. Мы не вмешиваемся в их редакционную политику, каждая «Новая газета – Регион» сама отвечает за свою редакционную политику. Наша редакция «Новой газете – Регион» ничего не диктует, не доказывает, не несет ответственности за их действия», – пояснили Городу55 в «Новой газете».