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Натела Полежаева

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2024
В Омске вынесут приговор Нателе Полежаевой, не платившей зарплаты своим работникам
22 июля, 04:35
Омская предпринимательница Натела Полежаева занялась изданием СМИ
24 апреля, 09:36
2023
В суде выяснилось, что Натела Полежаева закрыла свои долги
10 ноября 2023, 12:51
Натела Полежаева анонсировала масштабную экспансию в Омске фингруппы из Москвы
Столичные инвесторы, по словам предпринимательницы, намерены вкладываться в «Рассвет» и в производство зерна.
19 сентября 2023, 06:51
Активы обанкротившейся Нателы Полежаевой никто не захотел покупать
12 июля 2023, 06:33
Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой
2 июня 2023, 05:26
2022
Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты
20 июня 2022, 09:24

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