Завод за 15 млрд рублей, счета Калинина, информационная атака на Буркова

Деловое мероприятие недели – Российский инвестиционный форум в Сочи, который позиционируется как площадка для демонстрации экономического потенциала регионов и место подписания соглашений между бизнесом и властью. Омскую делегацию на форуме представлял экономический блок правительства во главе с губернатором.
В рамках форума состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве между компанией «Газпром нефть» и Омской областью. Документ касается экологических, научно-технических, промышленных проектов, инвестиций в социальную сферу.
Из конкретных проектов – заключение инвестиционного контракта между нефтяниками и регионом на строительство в Омске завода по производству катализаторов (веществ, которые ускоряют химические реакции – ред.) для нефтяной отрасли. Предполагается, что омский завод закроет потребность в катализаторах для всех нефтехимических предприятий РФ. «Газпром нефть» рассчитывает инвестировать в проект, которому Минэнергетики РФ уже присвоил статус национального, более 15 млрд рублей. Строительство комплекса планируется завершить в 2021 году. В рамках проекта в регионе будет создано около 300 высокотехнологичных рабочих мест.
Кроме того, на форуме состоялось подписание документа о партнерстве между Омской областью и Сбербанком РФ. В качестве перспективных направлений сотрудничества предусматривается содействие Сбербанка в обновлении муниципального автобусного парка и коммунальной техники, подвижного состава пригородных электричек. Также компания проявила интерес к созданию в регионе единой системы управления школьным питанием.
Очередное пленарное заседании Заксобрания прошло в четверг. Депутаты утвердили первые поправки в областной бюджет. Об изменениях в главном финансовом документе региона мы уже писали ранее. На этот раз прозвучала лишь одна новая цифра – 29 млрд рублей – столько Омск потратит на нацпроекты в ближайшие три года.
Из других пунктов повестки Заксобрания обратили на себя внимание два вопроса. Первый - об отставке депутата Сергея Калинина, который, напомним, находится в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в мошенничестве на сумму 1,4 млрд рублей. Депутаты были не против удовлетворить его прошение, но в дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство попросило повременить с лишением Калинина мандата. Якобы в ходе расследования дела в отношении него появились некие сведения об иностранных счетах, которые требуется проверить. Депутаты не стали возражать и приняли решение отложить вопрос об отставке Калинина до окончания прокурорской проверки.
А второй вопрос - законодательная инициатива регионального правительства по контролю за выбросами в Омске. Чиновники предложили внести в федеральное законодательство изменения, позволяющие им заходить с проверкой на федеральные объекты, а также не согласовывать свои действия с прокуратурой при поступлении информации о превышении ПДК. Депутаты поддержали предложение. Против высказался лишь один, однопартиец Александра Буркова Нурлан Картабаев, заявивший, что хватит «кошмарить бизнес». Омские справедливороссы тут же открестились от своего коллеги. Партия не разделяет его мнение, сказал глава омского отделения СР Владимир Гуселетов.
В понедельник состоялось очередное громкое назначение. В мэрии Омска появился новый вице-мэр, по совместительству директор департамента архитектуры и градостроительства. Им стал екатеринбуржец Михаил Губин. Как сообщил Городу55 источник, вскоре в Омск прибудет еще один человек с Урала – экс-депутат думы Екатеринбурга Антон Швалев. Его прочат на должность директора департамента строительства.
В понедельник суд вынес окончательное решение бывшему главе Кормиловского района Иосифу Ровейну за убийство своей супруги. Судья приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, удовлетворено требование о взыскании 4 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.
Из печальных новостей. На этой неделе ушел из жизни бывший руководитель ПФР по Омской области Сергей Тодоров. Ему было 65 лет. А в пятницу от обширного инфаркта скончался депутат Горсовета, сопредседатель общественной организации «Оплот» Ринат Карымов.
А еще на этой неделе совершена первая информационная атака на губернатора Александра Буркова. Мы проанализировали причины медийного нападения на главу региона.