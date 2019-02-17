Завод за 15 млрд рублей, счета Калинина, информационная атака на Буркова

Из других пунктов повестки Заксобрания обратили на себя внимание два вопроса. Первый - об отставке депутата Сергея Калинина, который, напомним, находится в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в мошенничестве на сумму 1,4 млрд рублей. Депутаты были не против удовлетворить его прошение, но в дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство попросило повременить с лишением Калинина мандата. Якобы в ходе расследования дела в отношении него появились некие сведения об иностранных счетах, которые требуется проверить. Депутаты не стали возражать и приняли решение отложить вопрос об отставке Калинина до окончания прокурорской проверки.