Омские депутаты не позволили омбудсмену Касьяновой бесплатно парковаться

В Омский Горсовет обратилась уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова. Он попросила для своего аппарата предоставить в безвозмездное пользование гараж на территории МП «Автохозяйство». Площадь помещения, необходимого для защиты прав омичей, составляет 18 кв. м.
Однако депутаты отказались предоставлять в пользование муниципальный гараж. Больше всех возмутился этим вице-спикер Андрей Ткачук.
«Не понимаю, у областных властей что ли нет денег на аренду гаража или парковочного места? Я против, пускай арендуют», - заявил Ткачук.
Не смог найти объяснение просьбе Касьяновой и глава комитета по вопросам муниципального имущества Горсовета Олег Афанасьев.
«О причинах просьбы сложно говорить. Мы были обязаны ее рассмотреть, ну вот и рассмотрели», - говорит депутат.
Напомним, ранее Ирина Касьянова работала вице-мэром Омска. Чиновница курировала социальное направление в работе администрации города. С приходом на пост градоначальника Оксаны Фадиной Касьянова покинула администрацию. В октябре 2018 года она была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Омской области.
Андрей Ткачук и Олег Афанасьев являются сопредседателями общественного движения «Оплот». Движение позиционируется как правозащитная организация, отстаивающая интересы омичей. Под флагами «Оплота» избирались депутаты Горсовета и Законодательного собрания.