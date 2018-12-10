Омские депутаты не позволили омбудсмену Касьяновой бесплатно парковаться

Напомним, ранее Ирина Касьянова работала вице-мэром Омска. Чиновница курировала социальное направление в работе администрации города. С приходом на пост градоначальника Оксаны Фадиной Касьянова покинула администрацию. В октябре 2018 года она была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Омской области.