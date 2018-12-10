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Омские депутаты не позволили омбудсмену Касьяновой бесплатно парковаться

Омские депутаты не позволили омбудсмену Касьяновой бесплатно парковаться

10 декабря 2018, 12:49
Фото: pixabay.com
Депутаты Омского городского Совета отказали в передаче в безвозмездное пользование гаражного бокса «Автохозяйства» аппарату уполномоченного по правам человека.

В Омский Горсовет обратилась уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова. Он попросила для своего аппарата предоставить в безвозмездное пользование гараж на территории МП «Автохозяйство». Площадь помещения, необходимого для защиты прав омичей, составляет 18 кв. м.

Однако депутаты отказались предоставлять в пользование муниципальный гараж. Больше всех возмутился этим вице-спикер Андрей Ткачук.

«Не понимаю, у областных властей что ли нет денег на аренду гаража или парковочного места? Я против, пускай арендуют», - заявил Ткачук.

Не смог найти объяснение просьбе Касьяновой и глава комитета по вопросам муниципального имущества Горсовета Олег Афанасьев.

«О причинах просьбы сложно говорить. Мы были обязаны ее рассмотреть, ну вот и рассмотрели», - говорит депутат.

Напомним, ранее Ирина Касьянова работала вице-мэром Омска. Чиновница курировала социальное направление в работе администрации города. С приходом на пост градоначальника Оксаны Фадиной Касьянова покинула администрацию. В октябре 2018 года она была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Омской области.

Андрей Ткачук и Олег Афанасьев являются сопредседателями общественного движения «Оплот». Движение позиционируется как правозащитная организация, отстаивающая интересы омичей. Под флагами «Оплота» избирались депутаты Горсовета и Законодательного собрания.

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