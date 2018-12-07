Омские мореплаватели не нашли достойной замены «Силе Сибири»

Парусная экспедиция будет приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.
В октябре судно «Сила Сибири», купленное депутатом Заксобрания области Валерием Кокориным, потерпело крушение у берегов Пальма-де-Майорки. К старту кругосветного путешествия – 7 июня 2019 года – судно восстановить не получится. Поэтому судно пришлось заменить новой «Сибирью».
Финансирование экспедиция получает из средств Фонда президентских грантов, и из-за смены судна бюджет путешествия значительно уменьшится. Однако продолжительность кругосветки увеличится: скорость «Сибири» вдвое меньше, чем у «Силы Сибири».
По этой причине будет скорректирован маршрут. Теперь отправной точкой выбран Омск. Для «Сибири» эта кругосветная экспедиция станет второй.