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Омские мореплаватели не нашли достойной замены «Силе Сибири»

Омские мореплаватели не нашли достойной замены «Силе Сибири»

7 декабря 2018, 14:17
Фото: pxhere.com
Об этом сообщили в Омском союзе журналистов, сославшись на слова командора экспедиции Сергея Щербакова.

Парусная экспедиция будет приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

В октябре судно «Сила Сибири», купленное депутатом Заксобрания области Валерием Кокориным, потерпело крушение у берегов Пальма-де-Майорки. К старту кругосветного путешествия – 7 июня 2019 года – судно восстановить не получится. Поэтому судно пришлось заменить новой «Сибирью».

Финансирование экспедиция получает из средств Фонда президентских грантов, и из-за смены судна бюджет путешествия значительно уменьшится. Однако продолжительность кругосветки увеличится: скорость «Сибири» вдвое меньше, чем у «Силы Сибири».

По этой причине будет скорректирован маршрут. Теперь отправной точкой выбран Омск. Для «Сибири» эта кругосветная экспедиция станет второй.

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