Омичке грозит 20 лет за изготовление и продажу синтетических наркотиков

Омичка была задержана сотрудниками наркоконтроля с поличным — при себе у нее имелось 12 грамм наркотического вещества. Помимо прочего, в оборудованных женщиной тайника-закладках недалеко от жилого дома по улице Новокирпичной обнаружено еще 4 свертка с запрещенным веществом общей массой более 2 грамм.
При обыске у задержанной в квартире, расположенной на улице Батумской, было изъято еще порядка 4 грамм синтетических наркотиков, которые хранились в коробке из-под обуви и подарочной банке.
За совершенные деяния жительнице Омска грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.