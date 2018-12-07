Омичке грозит 20 лет за изготовление и продажу синтетических наркотиков

Омичка была задержана сотрудниками наркоконтроля с поличным — при себе у нее имелось 12 грамм наркотического вещества. Помимо прочего, в оборудованных женщиной тайника-закладках недалеко от жилого дома по улице Новокирпичной обнаружено еще 4 свертка с запрещенным веществом общей массой более 2 грамм.