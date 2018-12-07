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Омичке грозит 20 лет за изготовление и продажу синтетических наркотиков

Омичке грозит 20 лет за изготовление и продажу синтетических наркотиков

7 декабря 2018, 10:26
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере.

Омичка была задержана сотрудниками наркоконтроля с поличным — при себе у нее имелось 12 грамм наркотического вещества. Помимо прочего, в оборудованных женщиной тайника-закладках недалеко от жилого дома по улице Новокирпичной обнаружено еще 4 свертка с запрещенным веществом общей массой более 2 грамм.

При обыске у задержанной в квартире, расположенной на улице Батумской, было изъято еще порядка 4 грамм синтетических наркотиков, которые хранились в коробке из-под обуви и подарочной банке.

За совершенные деяния жительнице Омска грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

#Новости#Наркотики#Синтетические наркотики#Уголовное дело#Общество
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