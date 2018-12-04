Многодетная мать, находившаяся в розыске, доставлена в омский отдел полиции

Напомним, 19 ноября 21-летний омич сообщил в полицию, что обнаружил на снегу под окнами на улице Пригородной маленькую девочку без верхней одежды. Правоохранители выяснили, что девочка выпала из окна квартиры на втором этаже. Ребенок находился в помещении один. Также в комнате найдена записка от матери, в ней женщина пояснила, что передает малышку и еще троих несовершеннолетних детей на попечение государству, отказываясь от их воспитания.