Город55
ГлавноеВсе новости
Многодетная мать, находившаяся в розыске, доставлена в омский отдел полиции

Многодетная мать, находившаяся в розыске, доставлена в омский отдел полиции

4 декабря 2018, 16:38
Фото: ok.ru
В отдел полиции №8 УМВД России по городу Омску доставлена многодетная омичка, бросившая четверых малолетних детей и объявленная в розыск 20 ноября.

Напомним, 19 ноября 21-летний омич сообщил в полицию, что обнаружил на снегу под окнами на улице Пригородной маленькую девочку без верхней одежды. Правоохранители выяснили, что девочка выпала из окна квартиры на втором этаже. Ребенок находился в помещении один. Также в комнате найдена записка от матери, в ней женщина пояснила, что передает малышку и еще троих несовершеннолетних детей на попечение государству, отказываясь от их воспитания.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, и сегодня инспектор ПДН составил в отношении матери протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

На минувших выходных женщина сама вышла на связь, оказалось, все это время она скрывалась в подмосковном городе Ногинске. Задержанная рассказала, что о падении дочери ничего не знала и только после сообщения в СМИ решила сама сдаться в полицию.

#Новости#Многодетные семьи#Полиция#Видео#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18