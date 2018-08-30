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Для «Авангарда» собрали новую группу поддержки в Балашихе. Фото девушек

Для «Авангарда» собрали новую группу поддержки в Балашихе. Фото девушек

30 августа 2018, 13:14
Фото: ИА «Город55»
Предстоящий хоккейный сезон омские «ястребы» подведут на подмосковной «Арене Балашиха». ИА «Город55» обнаружило в соцсети новую, столичную, группу поддержки «Авангарда».

Сообщество «Группа поддержки Авангарда Балашиха» появилось во «ВКонтакте». Группа закрытая, в нее вошли 19 девушек. У большинства из них городом проживания указана Москва, также встречаются Новороссийск, Йошкар-Ола, Кувандык Оренбургской области. По фото девушек видно, что одни занимаются балетом, другие – чирлидингом и имеют опыт выступлений на спортивных мероприятиях.

Однако когда ИА «Город55» обратилось за уточнениями, паблик сразу переименовали, убрав из названия и «Авангард», и Балашиху. А во второй раз - и само упоминание о группе поддержки.

«[В руководстве «Авангарда» про нас] не знают, мы просто болельщицы», - заявила одна из участниц группы.

Также ИА «Город55» направило вопросы руководителю омской группы поддержки Cherry Светлане Мордвиновой и пресс-службе клуба (обновление - здесь).

скриншот vk.com

Добавим, накануне, 29 июня, состоялась презентация состава «Авангарда» на сезон 2018/2019. На празднике выступил репер L’One и группа поддержки клуба Cherry. 1 июля состоялся кастинг девушек. В обязательные требования входили привлекательная внешность, подтянутая фигура, рост от 170 см, хореографическая подготовка.

Ближайший сезон «Авангард» проведет в Подмосковье из-за аварийного состояния родной «Арены Омск». Для хоккеистов, руководства это оказалось неожиданным ударом, не исключается снос. Сейчас клуб еще ждет заключение технической экспертизы, здание обнесли основательным забором. Команда откроет сезон 2 сентября выездным матчем с ярославским «Локомотивом». Первая домашняя игра в Балашихе – состоится 10 сентября с «Нефтехимиком».

Источник: ИА «Город55»

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