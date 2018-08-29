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Сушинский пообещал показать достойную игру «Авангарда» и собрать полный стадион

Сушинский пообещал показать достойную игру «Авангарда» и собрать полный стадион

29 августа 2018, 21:55
Фото: ИА «Город55»
В рамках презентации обновленного состава хоккейного клуба «Авангард», символики и формы, президент клуба Максим Сушинский ответил на несколько вопросов.

Буквально с первых минут руководитель призвал омичей бороться и поддерживать команду до конца, несмотря на расстояние.

На вопрос, касающийся уровня подготовки омских ястребов, Сушинский ответил, что сейчас судить об этом тяжело.

«Мы прошли несколько тренировочных турниров, но в грядущем сезоне команде предстоят совершенно другие игры и другая ответственность. Надеюсь, что мы готовы к этому», - завил президент.

Напомним, из-за технических проблем со зданием «Арены Омск» команда проведет домашние матчи в подмосковной Балашихе. Не всем омским болельщикам будет легко добираться до столицы, а поддержка, как подчеркнул тренер, очень важна.

«Надеюсь, мы покажем достойную игру, такую, что народ придет посмотреть. Верю, нам удастся собрать полный ледовый стадион в Балашихе», - заявил Сушинский.

Источник: ИА «Город55»

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