Сушинский пообещал показать достойную игру «Авангарда» и собрать полный стадион

Буквально с первых минут руководитель призвал омичей бороться и поддерживать команду до конца, несмотря на расстояние.
На вопрос, касающийся уровня подготовки омских ястребов, Сушинский ответил, что сейчас судить об этом тяжело.
«Мы прошли несколько тренировочных турниров, но в грядущем сезоне команде предстоят совершенно другие игры и другая ответственность. Надеюсь, что мы готовы к этому», - завил президент.
Напомним, из-за технических проблем со зданием «Арены Омск» команда проведет домашние матчи в подмосковной Балашихе. Не всем омским болельщикам будет легко добираться до столицы, а поддержка, как подчеркнул тренер, очень важна.
«Надеюсь, мы покажем достойную игру, такую, что народ придет посмотреть. Верю, нам удастся собрать полный ледовый стадион в Балашихе», - заявил Сушинский.
Источник: ИА «Город55»