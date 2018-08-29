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Попрощаться с «Авангардом» у Омской крепости собрались сотни омичей

Попрощаться с «Авангардом» у Омской крепости собрались сотни омичей

29 августа 2018, 19:41
Фото: ИА «Город55»
Сегодня, 29 августа, в Омской крепости состоялась презентация обновленного состава хоккейного клуба «Авангард». Заодно команда собрала всех болельщиков, чтобы попрощаться.

Помимо знакомства с хоккеистами организаторы подготовили множество сюрпризов: презентация новой формы и логотипа, фотосессии и конкурсы, а главным подарком стало выступление российского рэпера L'One.

Сотни омичей собрались за 2 часа до начала у главной сцены Омской крепости. Несмотря на прохладный августовский вечер, желающих попрощаться с родной командой собралось масса. Напомним, хоккейный клуб предстоящий сезон из-за проблем с «Ареной Омск» проведет в Балашихе.

Уже на протяжении нескольких лет «Авангард» проводил масштабное мероприятие «Территория Авангарда», но в этом году решили сменить формат и место проведения. Попрощались, можно сказать, в тесном кругу.

Источник: ИА «Город55»

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