Попрощаться с «Авангардом» у Омской крепости собрались сотни омичей

Помимо знакомства с хоккеистами организаторы подготовили множество сюрпризов: презентация новой формы и логотипа, фотосессии и конкурсы, а главным подарком стало выступление российского рэпера L'One.
Сотни омичей собрались за 2 часа до начала у главной сцены Омской крепости. Несмотря на прохладный августовский вечер, желающих попрощаться с родной командой собралось масса. Напомним, хоккейный клуб предстоящий сезон из-за проблем с «Ареной Омск» проведет в Балашихе.
Уже на протяжении нескольких лет «Авангард» проводил масштабное мероприятие «Территория Авангарда», но в этом году решили сменить формат и место проведения. Попрощались, можно сказать, в тесном кругу.
Источник: ИА «Город55»