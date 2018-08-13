Два края Юбилейного моста соединили 20-тонными балками

Как рассказали в городской администрации, 12 августа, на день раньше, чем планировалось, начался монтаж центрального пролета, соединившего левую и правую части Юбилейного моста. Строители установили две металлические балки строения, а сегодня до конца дня будут смонтированы оставшиеся две.
Каждая из них весит по 20 тонн. По стройплощадке тяжеловесные конструкции перемещают с помощью двух автокранов и трала. При этом старый центральный пролет состоял из восьми железобетонных плит весом по 40 тонн. Таким образом, общий вес пролета составлял 320 тонн. Новая конструкция будет легче на 100 тонн при той же грузоподъемности и надежности, заверили в мэрии.
«Металлоконструкции для центрального пролетного строения изготовлены на омском заводе металлоизделий. Там же изготовлены и перила, монтаж которых также уже начался. Сейчас мы заходим в зону производства работ по гидроизоляции, бетонированию и асфальтированию», - рассказал генеральный директор подрядной компании ООО «Мостострой – Омск» Михаил Быков.
Строители работают круглосуточно. Параллельно с монтажом пролета в «теле» моста натягивают новую высокопрочную арматуру и извлекают старую. С каждого берега будет натянуто по 80 пучков, которые будут «стягивать» мост. Уже смонтированы две лестницы, ведущие на мост, впереди монтаж еще двух. Их облицуют гранитом. Параллельно начнется установка фонарей, декоративной подсветки, восстановление контактной сети.
«Конкретные сроки окончания работ я называть не буду, поскольку последние два дня нам продемонстрировали, насколько неожиданные сюрпризы может преподнести природа. Вчера и позавчера работать было очень тяжело из-за погодных условий, но тем не менее мы продолжаем монтаж. С уверенностью могу сказать, что в контрактный срок мы однозначно уложимся», - заявил Быков.
Источник: ИА «Город55»