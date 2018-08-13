Два края Юбилейного моста соединили 20-тонными балками

«Конкретные сроки окончания работ я называть не буду, поскольку последние два дня нам продемонстрировали, насколько неожиданные сюрпризы может преподнести природа. Вчера и позавчера работать было очень тяжело из-за погодных условий, но тем не менее мы продолжаем монтаж. С уверенностью могу сказать, что в контрактный срок мы однозначно уложимся», - заявил Быков.