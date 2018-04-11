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Омичи соберутся на митинг против сноса исторического дома в центре города

Омичи соберутся на митинг против сноса исторического дома в центре города

11 апреля 2018, 09:00
Фото: Лариса Суворова
В Омске 14 апреля 2018 года с 12 до 13 часов состоится митинг в защиту деревянного дома, расположенного напротив сквера Маршала Жукова по адресу улица Сажинская, 35. Горожане и жильцы дома высказываются против сноса здания, которое считают частью истории Омска.

Организаторы мероприятия настаивают на том, что жилой дом не является аварийным, каким его признали заочно без проведения инструментального инженерного обследования. По их мнению, в Омске существует практика признания зданий аварийными ради расчистки площадок в интересах коммерческих застройщиков, аффилированных с городской администрацией.

Лариса Суворова

Омичи возражают против бездумного сноса исторических домов-памятников и настаивают на том, чтобы объекты признавали аварийными только с согласия самих жильцов, а при отсутствии такового - включали дома в программу капитального ремонта.

Лариса Суворова

Жителей города, несогласных с существующим порядком сноса зданий, в том числе являющихся исторической составляющей Омска, приглашают присоединиться к митингу и помочь сохранить деревянный дом № 35 на улице Сажинская.

Лариса Суворова

Справочно: администрация города Омска уведомлена о проведении митинга 14 апреля 2018 года с 12 до 13 часов по адресу улица Сажинская, 35.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Митинг#Снос дома#Омск#Общество
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