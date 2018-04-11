Омичи соберутся на митинг против сноса исторического дома в центре города

Организаторы мероприятия настаивают на том, что жилой дом не является аварийным, каким его признали заочно без проведения инструментального инженерного обследования. По их мнению, в Омске существует практика признания зданий аварийными ради расчистки площадок в интересах коммерческих застройщиков, аффилированных с городской администрацией.