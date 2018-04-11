Омичи соберутся на митинг против сноса исторического дома в центре города

Организаторы мероприятия настаивают на том, что жилой дом не является аварийным, каким его признали заочно без проведения инструментального инженерного обследования. По их мнению, в Омске существует практика признания зданий аварийными ради расчистки площадок в интересах коммерческих застройщиков, аффилированных с городской администрацией.
Омичи возражают против бездумного сноса исторических домов-памятников и настаивают на том, чтобы объекты признавали аварийными только с согласия самих жильцов, а при отсутствии такового - включали дома в программу капитального ремонта.
Жителей города, несогласных с существующим порядком сноса зданий, в том числе являющихся исторической составляющей Омска, приглашают присоединиться к митингу и помочь сохранить деревянный дом № 35 на улице Сажинская.
Справочно: администрация города Омска уведомлена о проведении митинга 14 апреля 2018 года с 12 до 13 часов по адресу улица Сажинская, 35.
Источник: ИА «Город55»