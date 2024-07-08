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Митинг

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2024
После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного
8 июля, 12:59
В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса
4 июня, 13:26
После скандального ДТП в Полтавке хотят провести митинг против главы района
30 мая, 11:09
2023
В школе в Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Житель Одесского района Андрей Кислый пал на поле боя 27 июня прошлого года. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.
22 декабря 2023, 05:47
2022
Омич не смог убедить областной суд в том, что его незаконно оштрафовали за митинг
Ему назначен штраф 10 тысяч рублей.
8 июня 2022, 14:05

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