Водитель автобуса наехал на выходившую из салона пассажирку

В Советском округе Омска утром 22 августа водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» допустил наезд на 69-летнюю пенсионерку.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира в направлении улицы Загородной. Пассажирка выходила из салона автобуса, следующего по маршруту № 14, когда раньше времени тронувшийся с места водитель наехал на пожилую женщину.
Скорая помощь доставила пострадавшую пенсионерку в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»