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Водитель автобуса наехал на выходившую из салона пассажирку

22 августа 2017, 15:15
Водитель автобуса наехал на выходившую из салона пассажирку

В Советском округе Омска утром 22 августа водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» допустил наезд на 69-летнюю пенсионерку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира в направлении улицы Загородной. Пассажирка выходила из салона автобуса, следующего по маршруту № 14, когда раньше времени тронувшийся с места водитель наехал на пожилую женщину.

Скорая помощь доставила пострадавшую пенсионерку в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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