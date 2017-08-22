ВАЗ влетел в грузовик под Омском, пассажир легковушки погиб на месте

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Омскому району в 14:35. Предварительно установлено: мужчина 1967 г.р., управлявший автомобилем «ВАЗ-2110» в районе 27-го километра aвтодороги Омск-Черлак, не убедившись в безопасности обгона, допустил столкновение c грузовиком ЗИЛ, поворачивающим налево, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.