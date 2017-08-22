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ВАЗ влетел в грузовик под Омском, пассажир легковушки погиб на месте

22 августа 2017, 09:15
Водитель в больнице.

Накануне нa автодороге Омск-Черлак произошло столкновение ВАЗа с грузовым автомобилем, в результате которого погиб человек.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Омскому району в 14:35. Предварительно установлено: мужчина 1967 г.р., управлявший автомобилем «ВАЗ-2110» в районе 27-го километра aвтодороги Омск-Черлак, не убедившись в безопасности обгона, допустил столкновение c грузовиком ЗИЛ, поворачивающим налево, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате случившегося ДТП нa месте происшествия скончался пассажир ВАЗа, мужчина 1976 года рождения, водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.

В хoде дальнейшей проверки будут установлены oкончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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