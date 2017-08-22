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Омич, уходя от погони силовиков, устроил 2 ДТП и выпрыгнул из машины

22 августа 2017, 13:42
Омич, уходя от погони силовиков, устроил 2 ДТП и выпрыгнул из машины

Накануне, 21 августа в 22:30 произошло ДТП с участием ВАЗ 21099 и «Chevrolet Lanos». Водитель отечественного автомобиля не успел затормозить и въехал в задний бампер иномарки, а потом попытался скрыться с места аварии.

Свидетелем произошедшего стал патруль вневедомственной охраны, проезжающий мимо по улице 6-я Станционная, который и начал преследовать правонарушителя, неоднократно пытавшегося скрыться по встречной полосе движения.

В итоге, мужчина на ходу выпрыгнул из машины, а двигающийся без водителя ВАЗ въехал в припаркованный на обочине автомобиль Toyotа. Мужчине не удалось скрыться от представителей закона и порядка.

Задержанный оказался 24-летним жителем Исилькуля и имел явные признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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