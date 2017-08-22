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Автомобиль опрокинулся в кювет под Омском, 3 человека утонуло

22 августа 2017, 12:07
Водитель осужден.

В зале Называевского городского суда Омской области был зачитан приговор 30-летнему местному жителю, по вине которого 28 мая 2017 года утонули три его пассажира в результате ДТП.

Ранее ИА «Город55» сообщал о деталях дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автомагистрали Называевск-Черемновка. Водитель автомобиля ВАЗ-2104, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвлекся от управления транспортным средством, обернувшись к сидящим сзади пассажирам.

В результате чего молодой человек потерял контроль над дорогой и увел машину на встречную полосу движения с последующим опрокидыванием в кювет с водоемом. Трое его пассажиров, два родных брата 25 и 15 лет и 17-летний знакомый, утонули в воде.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с компенсацией родственникам погибших в размере 3 миллионов рублей и запретом к управлению автомобилем на срок в 3 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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