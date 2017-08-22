Автомобиль опрокинулся в кювет под Омском, 3 человека утонуло

В зале Называевского городского суда Омской области был зачитан приговор 30-летнему местному жителю, по вине которого 28 мая 2017 года утонули три его пассажира в результате ДТП.
Ранее ИА «Город55» сообщал о деталях
В результате чего молодой человек потерял контроль над дорогой и увел машину на встречную полосу движения с последующим опрокидыванием в кювет с водоемом. Трое его пассажиров, два родных брата 25 и 15 лет и 17-летний знакомый, утонули в воде.
Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с компенсацией родственникам погибших в размере 3 миллионов рублей и запретом к управлению автомобилем на срок в 3 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры омской области.
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Источник: ИА «Город55»