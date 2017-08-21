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Жара, туман, дожди и грозы - что ждет омичей в ближайшие дни

21 августа 2017, 20:01
Прогноз погоды.

В ближайшие дни нa территории Омского региона ожидается жаркая погода c дождями и грозами, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Во вторник, 22 августа, столбик термометра в ночное время опустится до +10…+15 градусов, днем температура воздуха поднимется до +24…+29. Местами ожидаются дожди с грозами, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 16 м/с.

В среду, 23 августа, ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем потеплеет до +24…+29. Осадков не ожидается, порывы ветра составят 6-11 м/с.

В четверг, 24 августа, в ночные часы ожидается +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +25…+30. Осадков не прогнозируется, порывы ветра составят 4-9 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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