Жара, туман, дожди и грозы - что ждет омичей в ближайшие дни

В ближайшие дни нa территории Омского региона ожидается жаркая погода c дождями и грозами, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Во вторник, 22 августа, столбик термометра в ночное время опустится до +10…+15 градусов, днем температура воздуха поднимется до +24…+29. Местами ожидаются дожди с грозами, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 16 м/с.
В среду, 23 августа, ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем потеплеет до +24…+29. Осадков не ожидается, порывы ветра составят 6-11 м/с.
В четверг, 24 августа, в ночные часы ожидается +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +25…+30. Осадков не прогнозируется, порывы ветра составят 4-9 м/с.
Источник: ИА «Город55»