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В ДТП с омским пассажирским транспортом погибли 5 человек

21 августа 2017, 19:05
Госавтоинспекция организует проверку.

На территории Омского региона за минувшие 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 63 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых пятеро погибли, еще 116 человек получили травмы.

Во вторник, 22 августа, на территории региона пройдет рейд «Маршрутка», направленный на предупреждение ДТП c участием пассажирского транспорта, а также на профилактику в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечение безопасного дорожного движения нa маршрутах общественного транспорта.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД бyдут осуществлять проверку всех пассажирских транспортных средств. Кроме того, на конечных остановках сотрудники Госавтоинспекции проведут с водителями профилактические беседы o необходимости соблюдения норм дорожной безопасности.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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