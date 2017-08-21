Скончался водитель Нивы, столкнувшейся с Мерседесом в центре Омска

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», 21 августа в 12:20 в центре Омска на улице Герцена
Стало известно, что в результате ДТП скончался водитель отечественного автомобиля, мужчина 1968 г.р., сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Согласно предварительным данным, молодой человек 1994 г.р., управлявший Мерседесом, выехал на встречную полосу на улице Герцена, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился мужчина 1968 г.р.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося происшествия.