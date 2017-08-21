Скончался водитель Нивы, столкнувшейся с Мерседесом в центре Омска

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», 21 августа в 12:20 в центре Омска на улице Герцена произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Нива и Мерседес.



Стало известно, что в результате ДТП скончался водитель отечественного автомобиля, мужчина 1968 г.р., сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.