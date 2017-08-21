Под Омском сбили двух дорожных рабочих, водитель с места ДТП сбежал

Сегодня в районе 7 часов утра водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил двух дорожных работников на автодороге Омск-Муромцево и сбежал с места ДТП, бросив транспортное средство.
В результате наезда двое мужчин 41 и 25 лет доставлены в медицинское учреждение. Виновника дорожно-транспортного происшествия, водителя 1992 года рождения сотрудники полиции задержали дома.
В отношении мужчины возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он является, а так же по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за подозрение в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по Омской области.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»