Под Омском сбили двух дорожных рабочих, водитель с места ДТП сбежал

В отношении мужчины возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он является, а так же по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за подозрение в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по Омской области.