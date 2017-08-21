Город55
ГлавноеВсе новости

Омская семья из 4 человек погибла в ДТП с КамАЗом под Тюменью

21 августа 2017, 07:37
Авария на автодороге Голышманово-Аромашево.

Семья из Омска в составе четырех человек погибла в автоаварии, которая произошла в Тюменской области.

Согласно информации регионального ГИБДД, смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье около пяти часов утра на автодороге Голышманово-Аромашево. Предварительно установлено: водитель «КамАЗа» при выполнении поворота не пропустил автомобиль Toyota Platz, который двигался во встречном направлении, передает 72.ru.

В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая Тойотой, двое детей 7 и 18 лет, а также 71-летний мужчина, предположительно, являющийся отцом автомобилистки. Водитель «КамАЗа» практически не пострадал.

В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.


Фото: Тюмень
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20