Омская семья из 4 человек погибла в ДТП с КамАЗом под Тюменью

Семья из Омска в составе четырех человек погибла в автоаварии, которая произошла в Тюменской области.
Согласно информации регионального ГИБДД, смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье около пяти часов утра на автодороге Голышманово-Аромашево. Предварительно установлено: водитель «КамАЗа» при выполнении поворота не пропустил автомобиль Toyota Platz, который двигался во встречном направлении, передает
В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая Тойотой, двое детей 7 и 18 лет, а также 71-летний мужчина, предположительно, являющийся отцом автомобилистки. Водитель «КамАЗа» практически не пострадал.
В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.