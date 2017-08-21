Омская семья из 4 человек погибла в ДТП с КамАЗом под Тюменью

В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая Тойотой, двое детей 7 и 18 лет, а также 71-летний мужчина, предположительно, являющийся отцом автомобилистки. Водитель «КамАЗа» практически не пострадал.